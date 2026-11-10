Η κάμερα του «Πρωινού» συνάντησε τον Μπρούνο Τσιρίλο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, Έλενα Ασημακοπούλου, αλλά και για τη 16χρονη κόρη τους, Μαρία-Ροζάρια.

«Είμαι καλά. Ήρθα στην Ελλάδα για να δω λίγο την μικρούλα μου. Τώρα είναι 16 χρονών, αλλά για εμένα είναι ακόμα μικρούλα. Είναι η καψούρα μου, η ζωή μου. Ζούμε για εκείνη. Με την Έλενα Ασημακοπούλου είμαστε πολύ καλά. Εγώ κάθε μήνα είμαι στην Ελλάδα. Φεύγω με την καρδιά γεμάτη και δεν βλέπω την ώρα να ξανά έρθω τον άλλο μήνα. Δεν παίρνω άδεια για να δω το παιδί. Δεν έχουμε μπει ποτέ σε αυτή την διαδικασία. Όταν μπορώ και θέλω, έρχομαι και τη βλέπω. Με την Έλενα είναι όλα καλά, έχουμε καλή σχέση και κάνουμε τα πάντα για το παιδί μας. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ θα ήθελα αν μπορούσα να το βλέπω κάθε μέρα το παιδί μου. Αυτά είναι μέσα στη ζωή δυστυχώς», αποκάλυψε ο Μπρούνο Τσιρίλο.

Η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Μπρούνο Τσιρίλο γνωρίστηκαν το 2007 στη Μύκονο και σύντομα έγιναν ζευγάρι. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2010, ενώ την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο γεννήθηκε η κόρη τους, Μαρία-Ροζάρια. Το 2018 πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο.

Ωστόσο, η σχέση τους οδηγήθηκε στο τέλος τον Οκτώβριο του 2021, ενώ ο χωρισμός ανακοινώθηκε δημόσια τον Ιούνιο του 2022. Παρά το τέλος του γάμου τους, διατηρούν πολύ καλές σχέσεις.

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