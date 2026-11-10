Η ταινία «Καποδίστριας», η οποία έχει αφήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμα στις Ελληνικές ψυχές, με απόφαση του σκηνοθέτη και Ακαδημαϊκού στην Ευρώπη Γιάννη Σμαραγδή, της εταιρείας διανομής Tanweer και τη στήριξη του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου, που χωρίς τη χορηγία του δεν θα μπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί), η ταινία διατίθεται πλέον εντελώς δωρεάν για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η δωρεάν διάθεση αφορά σχολεία, πανεπιστήμια, δήμους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς συλλόγους, εκκλησίες, μοναστήρια, ελληνικές πρεσβείες και ελληνικές κοινότητες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρέχεται επίσης Δωρεάν στο Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών για την πολιτιστική διπλωματία της χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε κορυφαίος Έλληνας κριτικός κινηματογράφου, πρόκειται για «την ταινία φαινόμενο που συγκλόνισε τους Έλληνες, γεγονός που είχε να συμβεί 40 χρόνια». Παράλληλα, η The Guardian, μία από τις σημαντικότερες εφημερίδες της Μεγάλης Βρετανίας με διεθνή επιρροή, έγραψε διθυραμβικά σχόλια σε εκτενές άρθρο της.

Η ταινία έχει κόψει 823.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 27.000 στην Κύπρο, ενώ στις χώρες του εξωτερικού όπου προβλήθηκε, σε 3 ηπείρους, Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, γνώρισε επίσης θριαμβευτική επιτυχία.

Στην Αμερική, μάλιστα, σε μία ημέρα προβολής σε 600 κινηματογράφους, ήρθε 10η σε εισιτήρια σε όλη τη χώρα. Στο Σικάγο, στον πολύ-κινηματογράφο όπου έγινε η πρεμιέρα, η μεγάλη αίθουσα των 800 θέσεων έκανε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ρεκόρ θεατών στα 50 χρόνια λειτουργίας του.

Η ταινία «Καποδίστριας» γνώρισε αυτή τη θριαμβευτική υποδοχή όπου κι αν προβλήθηκε όπου στο τέλος των προβολών, οι θεατές χειροκροτούν συγκινημένοι.

Για τους αρνητικά διακείμενους απέναντι στην ταινία. ο Γιάννης Σμαραγδής απάντησε με τη ρήση του ποιητή:

«Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος.»

Ο Γιάννης Σμαραγδής είναι ο 1ος Έλληνας σκηνοθέτης που ψηφίζεται Ακαδημαϊκός και μάλιστα στην Ευρώπη, αλλά και ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης εν ζωή που έχει δύο ταινίες στο Top 10 όλων των εποχών, El Greco και Καποδίστριας.

Ήδη η ταινία έχει προβληθεί ή έχει διατεθεί σε πολλούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που την αιτούνται.

Για όσους οργανισμούς πολιτισμού, εκπαίδευσης, εκκλησίες, δήμους, σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και λοιπούς φορείς επιθυμούν να προβάλουν την ταινία «Καποδίστριας» δωρεάν, μπορούν να απευθύνονται στο:

Email: alexfilm@otenet.gr

Υπεύθυνος: Πάνος Λαμπρόπουλος

Όσες κινηματογραφικές αίθουσες επιθυμούν να προβάλουν την ταινία με εισιτήριο θα πρέπει να απευθυνθούν στην εταιρεία διανομής Tanweer.

Άλλωστε και οι προηγούμενες ταινίες του σκηνοθέτη, Καλή σου Νύχτα Κυρ Αλέξανδρε (Παπαδιαμάντης), Καβάφης, El Greco, Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι (Βαρβάκης), Καζαντζάκης διατίθενται επίσης δωρεάν για πολιτιστικούς σκοπούς.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής και οι συντελεστές της ταινίας αισθάνονται τη βαθιά υποχρέωση και την ευγνωμοσύνη τους τόσο προς τον ευπατρίδη κ. Ευάγγελο Στασινόπουλο για τη γενναία του χειρονομία, όσο και προς τους Έλληνες πολίτες της Ελλάδας και του εξωτερικού που ενίσχυσαν την ταινία μέσω Crowdfunding.

Η απόφαση για τη δωρεάν διάθεση της ταινίας είναι ένας τρόπος να επιστραφεί στο κοινό η αγάπη και η στήριξη που έδειξε στον «Καποδίστρια» και να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, και κυρίως στους νέους, να γνωρίσουν μέσα από την κινηματογραφική τέχνη τη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Η νέα ταινία «Ο Γέρος του Μοριά» (Κολοκοτρώνης)

Το σενάριο της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή έχει ολοκληρωθεί και εισέρχεται σε φάση προπαρασκευής και αναζήτησης χρηματοδότησης. Πρόκειται για μια μεγάλη παραγωγή για τα Ελληνικά δεδομένα, μεγαλύτερη σε κλίμακα και από τον «Καποδίστρια», που φιλοδοξεί να αναδείξει τον ηγέτη που απελευθέρωσε την Ελλάδα από τους Οθωμανούς καθώς και να το άγνωστο μέσα μέγεθος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Η νέα ταινία είναι ήδη ιδιαίτερα πολυαναμενόμενη και η ελπίδα όλων των συντελεστών είναι να μπορέσει να υλοποιηθεί, χωρίς τα μεγάλα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η παραγωγή του «Καποδίστρια», που παρόλα αυτά γνώρισε την αγάπη του πολύ μεγάλου κοινού.