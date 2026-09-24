Η UEFA «σφράγισε» ελληνικό διαβατήριο σε ολόκληρο ματς. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει αύριο την Πολωνία με τη Βοσνία, στη Βαρσοβία (21:45), για την 1η αγωνιστική της League B του Nations League.

Ο 41χρονος διεθνής θα έχει βοηθούς τους Τρύφωνα Πετρόπουλο και Πέτρο Πάτρα, τέταρτο διαιτητή τον Φώτη Πολυχρόνη, στο VAR τον Ιωάννη Παπαδόπουλο και στο AVAR τον Σπύρο Ζαμπαλά. Ελληνική ομάδα από το χορτάρι μέχρι το δωμάτιο του VAR.

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