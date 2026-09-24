Υπάρχουν βραδιές που το μπάσκετ αποκτά βάρος ιστορίας πριν πετάξει η μπάλα στον αέρα. Απόψε στο Telekom Center Athens (21:15, Novasports 4) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθεται ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε επίσημο αγώνα έπειτα από 14 χρόνια και μια κατάμεστη εξέδρα θα ζήσει την αρχή μιας νέας εποχής.

Οι πράσινοι μπαίνουν στην πρεμιέρα της Euroleague έχοντας αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Έφυγε ο Εργκίν Αταμάν, γύρισαν στο περιβάλλον της ομάδας ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Μάικ Μπατίστ, ήρθαν αρκετοί νέοι παίκτες, ανάμεσά τους οι Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα και Γιαμπουσέλε και η ομάδα ψάχνει ξανά συγκεκριμένη ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr