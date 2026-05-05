Την άνανδρη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στα γραφεία του Γ.Σ. Ηρακλή κατήγγειλε ο Ερασιτέχνης ο οποίος μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε ζητάει από Πολιτεία και Ελληνική Αστυνομία να σταματήσουν τις προφάσεις και να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους.

Το απεχθές περιστατικό συνέβη το βράδυ της 4ης Μαϊου όταν με αφορμή μνημόσυνο που τελέστηκε σε κοντινή περιοχή, βρέθηκαν πλησίον του Κατσανείου, των Γραφείων του Γ.Σ. Ηρακλής και των Χορτατζήδων οπαδοί του «δικέφαλου» του Βορρά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr