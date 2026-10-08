Με 500 φίλους του στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο ΟΦΗ στην «Allwyn Arena». Οι φίλοι της κρητικής ομάδας εξαφάνισαν τα εισιτήρια που είχαν στην διάθεσή τους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά.

Ο ΟΦΗ θα έχει συμπαράσταση στη Νέα Φιλαδέλφεια στην προσπάθεια που θα κάνει για να να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ένωση.

Το ματς για την 6η αγωνιστική της Super League θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 19:30.