Οι πόρτες του «Γ. Καραϊσκάκης» ανοίγουν ξανά, έστω και την τελευταία στιγμή, για τους φίλους του Ολυμπιακού που αναζητούσαν εναγωνίως ένα «μαγικό χαρτάκι» για το προσεχές ευρωπαϊκό ραντεβού της ομάδας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, μικρός αριθμός επιπλέον εισιτηρίων βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στη Σπάρτα Πράγας, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη (22/10, 22:00) στο Φάληρο.

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