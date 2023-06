Equipe: «Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Παγέτ»

Ο Ντμίτρι Παγέτ παρ'όλο που έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την Μαρσέιγ, είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς, με τον Ολυμπιακό να αναφέρεται ως μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται ενεργά για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την Equipe, ο 36χρονος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αποχωρήσει από την Μαρσέιγ, μιας και φέτος δεν ήταν στις αρχικές επιλογές του Ιγκόρ Τούντορ ενώ το περιστατικό με την «σφαλιάρα» στον βοηθό προπονητή της Λανς, φαίνεται πως έχει λειτουργήσει αρνητικά στην εικόνα που έχουν πλέον στο κλαμπ για αυτόν.

Πάντως, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πως το συμβόλαιό του θα λυθεί, καθώς εκτός από το γεγονός ότι το συμβόλαιο λήγει του χρόνου, φαίνεται πως υπάρχει σχετική ρήτρα ώστε να μείνει στην ομάδα από άλλο πόστο όταν αποφασίσει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Βέβαια, η Equipe αναφέρει πως στην περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από την Μασσαλία, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του με τον Ολυμπιακό να συγκαταλέγεται σε μία εξ αυτών.

