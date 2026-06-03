Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η UEFA ρίχνει καμπάνες σε αρκετές ομάδες απ’ όλες τις χώρες της… ινδοευρωπαϊκής ζώνης για παραβάσεις των κανονισμών αδειοδότησης. Πέρυσι τιμώρησε τις Λανς, Τραμπζονσπόρ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αστάνα, Ντιναμό Τιφλίδας, ενώ χθες είχε καλέσει και σε απολογία ολόκληρη Μαρσέιγ και την απειλεί με αποκλεισμό λόγω χρεών! Και όλοι στην Ευρώπη ψάχνονται: Μετά το Euro του 2004, τόσο πανίσχυρη έχει γίνει η Ελλαδίτσα και παίζει τόσο μεγάλη μπάλα στο παρασκήνιο;

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