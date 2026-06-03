Η ώρα των τελικών έφτασε στην Basket League. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο πρώτος τελικός των «αιωνίων» αντιπάλων διεξάγεται σήμερα στις 21:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός περισσότερες από 300 στοιχηματικές επιλογές, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και τις ακόλουθες ενισχυμένες αποδόσεις:

Σ. Βεζένκοφ & Κ. Ναν 20+ πόντους ο καθένας

Ν. Μιλουτίνοφ να πετύχει double-double

Χ. Ερνανγκόμεθ 7+ ριμπάουντ

Πολλές αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα φιλικά ματς των εθνικών ομάδων

Στο ποδόσφαιρο έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 11 Ιουνίου ξεκινάει η κορυφαία διοργάνωση η οποία διεξάγεται στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου. Αυτή την περίοδο και μέχρι τη σέντρα γίνονται πολλά φιλικά παιχνίδια.

Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Αλβανία-Ισραήλ (21:00), Δανία-Λ.Δ. Κονγκό (21:00), Λουξεμβούργο-Ιταλία (21:45), Ολλανδία-Αλγερία (21:45) και Πολωνία-Νιγηρία (21:45).

Αύριο, στις 20:00, στην Στοκχόλμη, η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει πολλές αγορές στα φιλικά παιχνίδια των εθνικών ομάδων καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ