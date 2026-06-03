Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης απολαμβάνουν, τις τελευταίες ημέρες, ένα ταξίδι ζωής, αφού βρίσκονται μαζί στο Λος Άντζελες της Αμερικής.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο δεν κρύβει τον έρωτά του και αναφέρεται αρκετές φορές, μέσω συνεντεύξεων, στην όμορφη περίοδο ζωής που διανύει, βρέθηκε στο Λος Άντζελες και δεν παρέλειψε να επισκεφθεί και το Hollywood, καθώς και να φωτογραφηθεί με τη διάσημη ταμπέλα.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης μοιράστηκε στο Instagram, τη Δευτέρα 01.06, πόζες με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Grand Hotel», το ζευγάρι δείχνει χαλαρό και πολύ ερωτευμένο. Μάλιστα, σε μια από αυτές ποζάρουν αγκαλιά, με φόντο τη θάλασσα, ενώ κάτω από την ταμπέλα του Hollywood, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχει ανέβει πάνω στον σύντροφό της, με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η Nτορέττα Παπαδημητρίου είχε αποκαλύψει, πρόσφατα, για τη σχέση τους: «Δεν είναι φιλία που να εξελίχθηκε σε έρωτα. Δεν με ενοχλεί να με ρωτάνε απλά εγώ από την πλευρά μου μπορεί να είμαι βαρετή. Απαντώ κατάλληλα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Gerontidakis (@gerontidakis.giorgos)

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε δηλώσει σε δική του συνέντευξη: «Η σχέση μας είναι μια όμορφη συγκυρία, αλλά δε μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες».

govastiletto.gr – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Κοινή έξοδος με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στη Γλυφάδα