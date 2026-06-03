Για ακόμα μία φορά, ο Σάκης Ρουβάς επιβεβαιώνει πως ο χρόνος δεν έχει καμία επίδραση πάνω του. Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα με την άψογη φυσική του κατάσταση. Διατηρώντας ένα εξαιρετικά γραμμωμένο σώμα και μια αξιοζήλευτη ενεργητικότητα, ο δημοφιλής τραγουδιστής και παρουσιαστής βάζει κάτω ακόμα και άνδρες με τα μισά του χρόνια.

Ο Σάκης έχει δημιουργήσει τον δικό του προσωπικό και οικογενειακό παράδεισο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Νέο Βουτσά, όπου έχει φτιάξει έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ως γυμναστήριο στο σπίτι του, για να μπορεί να προπονείται και εκεί, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει κάπου εκτός, αλλά και το δικό του μποστάνι, μιας και είναι υπέρμαχος της υγιεινής διατροφής.

Στο νέο βίντεο που ανέβασε, τον βλέπουμε να κάνει την σκληρή προπόνηση, που τον διατηρεί σε τόσο καλή κατάσταση στα 54 του χρόνια για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις απαιτητικές χορογραφίες πάνω στην πίστα, αλλά και στα βιντεοκλίπ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το πρόγραμμα της ημέρας του περιλάμβανε ασκήσεις για ώμους και χέρια.

govastiletto.gr -Σάκης Ρουβάς: Χαμός στο TikTok με τα βίντεο από το νέο του live