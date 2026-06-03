Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας για την Ιωάννα Σιαμπάνη, η οποία πριν από λίγα 24ωρα γέννησε το δεύτερο παιδί της, καρπό του έρωτά της με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο.

Η γνωστή influencer επέστρεψε στο σπίτι με τον νεογέννητο γιο της και μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα άκρως συγκινητικό στιγμιότυπο: την πρώτη συνάντηση των δύο αγοριών της, μια εικόνα που τη γέμισε με βαθιά συγκίνηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Siampani (@ioanna__siampani)

«Η στιγμή που περίμενα περισσότερο… η πρώτη συνάντηση των αγοριών μου 🥹

Όλους αυτούς τους μήνες φανταζόμουν πώς θα είναι αυτή η στιγμή. Αν θα τον αγκαλιάσει, αν θα τον κοιτάξει με περιέργεια, αν θα καταλάβει ότι αυτό το μικροσκοπικό μωράκι είναι ο αδερφός του ❤️

Και κάπως έτσι ένιωσα την καρδιά μου να μεγαλώνει λίγο ακόμα. Ένα παιδί μου να κοιτάζει το άλλο…

Το πρώτο μου μωράκι όμως δεν ήταν πια μόνο το μωρό μου. Ήταν ο μεγάλος αδερφός. 🥹

Και δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά μέσα σε δύο μέρες μου φάνηκε σαν να μεγάλωσε απότομα. Σαν να έγινε ξαφνικά παιδάκι μπροστά στα μάτια μου.

Μια εικόνα που θα κουβαλάω μέσα μου για πάντα. 🙏», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Σιαμπάνη.

Η γνωστή Influencer και ο επιχειρηματίας ζουν ξανά την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, καθώς έγιναν γονείς για δεύτερη φορά! Το αγαπημένο ζευγάρι πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κρατώντας στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο του, με τα χαμόγελα και τη συγκίνηση να πρωταγωνιστούν.

govastiletto.gr – Ιωάννα Σιαμπάνη: Οι πρώτες φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο με το νεογέννητο γιο της