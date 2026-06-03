Στις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6/2026), ξεκινά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ntantades.gov.gr, στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους γονείς να εισέλθουν στο σύστημα και να επιλέξουν τον κατάλληλο επιμελητή για το παιδί τους, μέσα από μια εγκεκριμένη «δεξαμενή» 1.419 εργαζόμενων που έχουν ήδη καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αναφορικά με τα κριτήρια συμμετοχής, η αρμόδια υπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, διευκρίνισε ότι τα εισοδηματικά όρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα. Πιο συγκεκριμένα, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ για ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για μητέρες με τρία παιδιά και άνω δεν υφίσταται κανένας εισοδηματικός περιορισμός.

Παράλληλα, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης (voucher) καθορίζεται στα 500 ευρώ ανά παιδί για μητέρες που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα στηρίζει και τις άνεργες μητέρες, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν το voucher προκειμένου να διευκολυνθούν στην αναζήτηση εργασίας, με μοναδική προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο ανεργίας. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται ανεξάρτητα και επιπλέον του τακτικού επιδόματος ανεργίας.