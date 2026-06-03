Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, τα μέλη του κυκλώματος εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και ψευδών δηλώσεων, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 13 ατόμων σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ένας διαχειριστής καθώς και ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενώ συνολικά στην υπόθεση κατηγορούνται 39 άτομα.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.