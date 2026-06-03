Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα μίλησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Όσλο, όπου χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός ηθοποιός ανέφερε ότι η σημερινή περίοδος είναι από τις πιο σκοτεινές που έχει βιώσει, διερωτώμενος πώς μια χώρα όπως η Αμερική έφτασε στο σημείο να εκλέξει, όπως είπε, έναν «μανιακό» στην προεδρία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί θεσμοί και αξίες που θεωρούσε θεμελιώδεις για την αμερικανική κοινωνία.

Ο Γκιρ βρέθηκε στη νορβηγική πρωτεύουσα για να απονείμει το διεθνές βραβείο «Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία», στο πλαίσιο του Oslo Freedom Forum. Η διάκριση απονεμήθηκε στον Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Ζεν, ο οποίος κρατείται στη χώρα του, καθώς και στον αντιφρονούντα από τη Μιανμάρ Σάι.

Κατά την ομιλία του, επεσήμανε ότι η άνοδος τέτοιων πολιτικών προσώπων δεν προκύπτει τυχαία, αποδίδοντας ευθύνες και στην κοινωνική αδράνεια. Όπως σημείωσε, πολλοί πολίτες δεν έδειξαν την απαραίτητη προσοχή, δεν συμμετείχαν ενεργά και δεν αντέδρασαν έγκαιρα στις εξελίξεις, παραδεχόμενος ότι και ο ίδιος θα μπορούσε να είχε κινητοποιηθεί περισσότερο.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη επίσκεψή του στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης Dachau Concentration Camp Memorial Site, υπογράμμισε τη σημασία της επαγρύπνησης απέναντι σε φαινόμενα αυταρχισμού και περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών. Τόνισε ότι οι κοινωνίες οφείλουν να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα προειδοποιητικά σημάδια και να μην αδιαφορούν μπροστά σε επικίνδυνες πολιτικές εξελίξεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιτίθεται δημόσια στον Τραμπ. Τον Φεβρουάριο του 2025 είχε επίσης ασκήσει έντονη κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον «νταή».

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ζει τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία μαζί με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ