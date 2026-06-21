Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι ιθύνοντες του «τριφυλλιού» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Λεβαδειακό για την απόκτηση του 24χρονου δεξιού μπακ και επί της ουσίας απομένουν οι υπογραφές.

Ο Έλληνας άσος θα περάσει τις επόμενες ημέρες από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Το deal έκλεισε την Κυριακή (21/6), μετά το ραντεβού που είχαν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος με τον ιδιοκτήτη του Λεβαδειακού, Γιάννη Κομπότη.

Το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 2,8 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης και πιθανότατα κι «έμψυχα» ανταλλάγματα.