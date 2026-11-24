Η επόμενη σεζόν θα αποτελέσει ορόσημο για τον Παναθηναϊκό, καθώς σηματοδοτεί τη μετακόμιση της ομάδας στο νέο της γήπεδο στον Βοτανικό.

Μολονότι ο Βοτανικός θα είναι η πρώτη έδρα του «τριφυλλιού», ο σύλλογος θέλει να διατηρήσει το ΟΑΚΑ ως δεύτερη έδρα για το πρώτο μισό της σεζόν. Το αίτημα για παράταση της χρήσης του Ολυμπιακού Σταδίου αφορά αποκλειστικά τη δήλωσή του ως εναλλακτικής έδρας.

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