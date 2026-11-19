Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Πανιώνιος απαντά στους ισχυρισμούς του πρώην ποδοσφαιριστή της, Ιοάν Γιάκοβλεφ, τους οποίους χαρακτηρίζει «ανυπόστατους και ανακριβείς».

Ο Εσθονός ποδοσφαιριστής, που προσέφυγε στη FIFA κατά του Πανιωνίου, προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για τη στάση της διοίκησης του ιστορικού, αλλά και τις συνθήκες εργασίας του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης υποστηρίζει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της απέναντί του και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες.

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