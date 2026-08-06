Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ο οποίος φρόντισε να ανακοινώσει την επιστροφή του διεθνούς αριστερού αμυντικού και με βίντεο που ανέβασε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ.

Στο βίντεο ακούγεται να μιλάει με τη μητέρα του η οποία του λέει ότι θα του ετοιμάσει το φαγητό που του αρέσει.

Μετά από πέντε χρόνια, επιστρέφει στον «δικέφαλο» του Βορρά έχοντας παίξει από το 2021 και μετά σε Νόριτς και Άουγκσμπουργκ.

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