ΠΑΟΚ: Παίρνει δανεικό από την Μπαρτσελόνα τον Μούσα Βαγκέ

Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε αναζήτηση δεξιού μπακ που μπορεί να παίζει με ευχέρεια όλη την πλευρά και εντόπισε τον «εκλεκτό» του στην Μπαρτσελόνα, επιχειρώντας το μεγάλο κόλπο της φετινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sdna.gr, o Μούσα Βαγκέ ετοιμάζει βαλίτσες για Θεσσαλονίκη καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν συμφωνήσει για τη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή με δανεισμό.

Ενός παίκτη με τεράστια προοπτική λόγω ηλικίας και προσόντων που βρισκόταν σε αναζήτηση ποδοσφαιρικής στέγης που θα του εξασφάλιζε χρόνο συμμετοχής. Κάτι που αποτελούσε βασικό και για τους «μπλαουγκράνα» στις συζητήσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ καθώς παρά το γεγονός πως δεν έχει βρει ρόλο στη Μπαρτσελόνα, έχει καταφέρει να καταγράψει συμμετοχές, ενδεικτικό της πίστης που υπάρχει προς το πρόσωπό του.

Ο Βαγκέ αγωνίζεται ως δεξί μπακ, αναλαμβάνοντας όλη την πλευρά ενώ έχει τοποθετηθεί και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διακρίνεται για την ταχύτητά και την αντοχή του, κάτι που φαντάζει απαραίτητο στις απαιτήσεις για το ρόλο του φουλ - μπακ που αναζητά ο Αμπέλ Φερέιρα στο «χτίσιμο» του φετινού ΠΑΟΚ.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι τυπικές λεπτομέρειες ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Μπαρτσελόνα, ο 22χρονος Σενεγαλέζος θα βρεθεί άμεσα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενσωματωθεί στις τάξεις του Δικεφάλου, όντας διαθέσιμος για το δεύτερο παιχνίδι των «ασπρόμαυρων» απέναντι στην Κρασνοντάρ.

Who is who

Ο Μούσα Βαγκέ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Aspire Sport στο Κατάρ, από όπου τον απέκτησε η Έουπεν το 2017. Με την βελγική ομάδα, κατέγραψε 43 συμμετοχές με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ, αναγκάζοντας την Μπαρτσελόνα να δαπανήσει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2018, εξασφαλίζοντάς του συμβόλαιο μέχρι το 2023!

Εντάχθηκε στην Barcelona B (σ.σ. την β΄ ομάδα της Μπαρτσελόνα), μετρώντας την πρώτη του σεζόν 20 συμμετοχές, δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ σημείωσε και έξι συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των «μπλαουγκράνα». Στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, η Μπαρτσελόνα τον δάνεισε στη Νις, όπου πρόλαβε να «γράψει» πέντε συμμετοχές με δύο ασίστ, προτού διακοπεί το γαλλικό πρωτάθλημα λόγω κορωνοϊού...

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Σενεγάλης, μετρώντας 14 συμμετοχές με ένα γκολ, αγωνιζόμενος ως δεξιός μπακ κι άλλες 13 συμμετοχές ως δεξί μπακ-χαφ.

Πρόκειται για μια κίνηση εξαιρετικής προοπτικής για τους Θεσσαλονικείς που κινήθηκαν με άκρα μυστικότητα, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με τους Καταλανούς, στην προσπάθειά τους να προσθέσουν μια πινελιά... από το πάνω ράφι και να ικανοποιήσουν απόλυτα τον προπονητή τους.

Πηγή: sdna.gr