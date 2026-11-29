Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με το ευρύ 4-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι στο ματς για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Οι «πράσινοι» που οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος, άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Ντέσερς στο 44’, στο 49’ ο Ντε Φράι σημείωσε το 2-0, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία με απευθείας φάουλ στο 60’ και ο Τεττέη στο 67’ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Δοκάρι είχε ο Ραστόντερ στο 76ο λεπτό, όπως και ο Σαλάχ-Εντίν στο 80’.

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