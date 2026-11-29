Τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυσή του, γιόρτασε το βράδυ της Παρασκευής (27/11), ο ΓΣ Καλλιθέας, στο Δημοτικό Θέατρο του Σχολικού Συγκροτήματος «Ίζολα».

Η Εκδήλωση, μέσα στην λιτότητά της είχε τη λάμψη αστέρων, που έχουν γράψει ιστορία στο Σωματείο και τον Ελληνικό Αθλητισμό. Και ήταν εκδήλωση τιμής για τους βετεράνους άσους του Σωματείου, μνήμης και κυρίως ανάδειξε με τη λάμψη της, το ήθος ενός Σωματείου, που είναι ταυτόσημο με τη συνοικία της Καλλιθέας και ποιεί σπουδαίο έργο, αφού από τα σπλάχνα του, δεν έχουν ξεπηδήσει μόνο ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία στην χώρα, αλλά και Ολυμπιονίκες.

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