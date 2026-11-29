Τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, στο Αργολικό Ναυπλίου.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, με το ένα εξ αυτών να προσκρούει σε μάντρα σπιτιού και να ανατρέπεται στη μέση του δρόμου.

Εικόνες από το τροχαίο ατύχημα:

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Πηγή: Argolikes Eidhseis