Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Νοεμβρίου σε δασώδη περιοχή στους Βαρυπατάδες Κέρκυρας. Ένας 28χρονος άνδρας κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του, όταν σε κάποιο σημείο σταμάτησε και κατέβηκε από τη μηχανή.

Λίγο αργότερα ακούστηκαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα ο νεαρός να δεχτεί σκάγια στο πρόσωπο και στο σώμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει, ενώ ο δράστης —για τον οποίο εικάζεται πως ενδέχεται να είναι κυνηγός— εξακολουθεί να αναζητείται.

O νεαρός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας περιμένοντας να φανεί η εξέλιξη της υγείας του.

Κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες για την υγεία του

Ο πατριός του 28χρονου περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η οικογένεια, τονίζοντας πως παρά το εξιτήριο, η ανησυχία για την εξέλιξη του τραυματισμού παραμένει έντονη.

«Έχει διαφύγει τον κίνδυνο, έχει βγει από το νοσοκομείο εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Έχει σοβαρά τραύματα, βρισκόμαστε σε μία κατάσταση και βρίσκεται και εκείνος, ναι μεν μπορώ να πω καλύτερα γιατί είναι εκτός νοσοκομείου, αλλά βρίσκεται σε μία κατάσταση που είναι ακόμα σαστισμένος, υποφέρει καθημερινά και το σημαντικότερο όλων είναι ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε το μέλλον, γιατί όπως μας ενημέρωσαν οι γιατροί, σε περίπου 4 με 6 εβδομάδες θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα για το τι γίνεται με την όρασή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προστριβές με τους κυνηγούς

Παράλληλα, ο πατριός του άνδρα αναφέρθηκε σε παλαιότερα περιστατικά έντασης στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας τις συχνές αντιπαραθέσεις με κυνηγούς.

«Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε κατά κάποιον τρόπο διαπληκτιστεί και με κυνηγούς, οι οποίοι πάντα μας έδιωχναν ειδικά όταν είμαστε με τις μοτοσυκλέτες», σημείωσε.

Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχτηκε τα πυρά ο 28χρονος, ο πατριός του εμφανίστηκε απόλυτος, καταλήγοντας πως «είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος που τον πυροβόλησε ήξερε ακριβώς πού βρισκόταν».