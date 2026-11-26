Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Μασούτη για τους καταναλωτές, με τον επικεφαλής της ομώνυμης αλυσίδας και πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος να αντιπαραβάλλει τη διαμαρτυρία για τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα με τη διάθεση χρημάτων για ακριβά εισιτήρια συναυλιών και ποδοσφαιρικών αγώνων.

Οι τοποθετήσεις του στο 17ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, προκάλεσαν επικριτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η συζήτηση επεκτάθηκε και στο αίτημά του να μη δημοσιοποιούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, επειδή πλήττουν τη φήμη τους.

Μιλώντας για τις προτεραιότητες των καταναλωτών, ο κ. Μασούτης έφερε ως παράδειγμα την αύξηση κατά πέντε λεπτά στην τιμή του μαρουλιού, σε αντιδιαστολή με εισιτήρια συναυλιών που κοστίζουν 200 ή 300 ευρώ. «Από τη μία να λες ότι το μαρούλι ανέβηκε πέντε λεπτά», ανέφερε, συγκρίνοντας αυτή την αντίδραση με τα ποσά που διαθέτουν καταναλωτές για την ψυχαγωγία τους. Επικαλέστηκε επίσης την αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους, παρά τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Η σύγκριση αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής: το γεγονός ότι κάποιοι μπορούν να αγοράσουν ένα ακριβό εισιτήριο δεν σημαίνει ότι τα νοικοκυριά συνολικά δεν πιέζονται από τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα και στα υπόλοιπα είδη καθημερινής ανάγκης.

Στη συζήτηση του συνεδρίου υπήρξε και αντίλογος για τη στροφή των καταναλωτών στις φθηνότερες επιλογές. Ο συντονιστής, διευθυντής της «Ναυτεμπορικής» Πλάτων Τσούλος, επισήμανε την πραγματική πίεση στα νοικοκυριά, επικαλούμενος ευρήματα σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν οικογένειες των οποίων το εισόδημα επαρκεί μόνο για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του μήνα.

Ο κ. Μασούτης δεν αμφισβήτησε τα ευρήματα, αλλά επέμεινε στο ζήτημα της κατανομής του διαθέσιμου εισοδήματος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η παρατεταμένη συζήτηση για την ακρίβεια έχει μετατοπίσει τα αγοραστικά κριτήρια προς τη χαμηλότερη τιμή, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την ποιότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕ αναφέρθηκε επίσης στη δημοσιοποίηση των κυρώσεων, γνωστοποιώντας ότι είχε ζητηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης να μην ανακοινώνονται τα πρόστιμα, επειδή «γρατζουνάνε τη φήμη των εταιρειών». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν ήταν όλες οι κυρώσεις δίκαιες και ότι η δημόσια ανακοίνωσή τους μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην εικόνα μιας επιχείρησης.

Συνέδεσε, μάλιστα, τα πρόστιμα με τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις των εταιρειών, όπως το ενεργειακό και παραγωγικό κόστος, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Αναγνώρισε, πάντως, ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους όταν οι κυρώσεις είναι δίκαιες και τεκμηριωμένες.

Στον απόηχο των τοποθετήσεων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε την Πέμπτη μήνυμα για την εφαρμογή των ελέγχων και των κυρώσεων, χωρίς να κατονομάσει τον κ. Μασούτη ή τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος συμμετείχε στην ίδια συζήτηση.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας συνοδεύεται από την υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τους καταναλωτές και τις συνεπείς επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας τον νόμο με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

«Αυτό απαιτεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε, ελέγχους και πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και πληρώνονται. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», ανέφερε.

Από το βήμα του συνεδρίου, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είχε ασκήσει έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι έχουν καλλιεργήσει δυσπιστία απέναντι στις επιχειρήσεις.

«Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή», δήλωσε, περιγράφοντας ένα αφήγημα στο οποίο το εμπόριο και η βιομηχανία εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για τις ανατιμήσεις και η κυβέρνηση αναλαμβάνει τον ρόλο του «καλού σερίφη».

Ο ίδιος αναγνώρισε ευθύνη και στις επιχειρήσεις για την ανεπαρκή δημόσια παρουσίαση των θέσεών τους, επιμένοντας ότι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης αποτελεί άμεσο συμφέρον τους: «Για εμάς ο καταναλωτής μας είναι η περιουσία μας. Χωρίς αυτόν δεν ζούμε. Δεν υπάρχουμε αύριο. Το να μας λέει λοιπόν κάποιος ότι κάθε μέρα τον κλέβουμε, τρελαινόμαστε».