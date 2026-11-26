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Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έκτασης 1.189 σελίδων, δύο ανεξάρτητες ομάδες είχαν διαμορφώσει έναν οργανωμένο μηχανισμό έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής για εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων.
Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ, με 2.844.727,66 ευρώ να αποδίδονται στην πρώτη ομάδα, 9.512.781,45 ευρώ στη δεύτερη και τα υπόλοιπα σε επιπλέον εταιρικά σχήματα.
Οι τιμές και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο ομάδες
Οι χρεώσεις καθορίζονταν με βάση την περιοχή, τη διάρκεια της μετακίνησης και τα ανώτατα όρια αποζημίωσης του Δημοσίου, τα οποία ανέρχονταν σε 80 ή 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Αρχικά, η πρώτη ομάδα ζητούσε 250 ευρώ τον μήνα ή 25 ευρώ ανά διανυκτέρευση για περιοχές με όριο 104 ευρώ, ενώ για τις περιοχές των 80 ευρώ χρέωνε 200 έως 220 ευρώ τον μήνα ή 20 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η δεύτερη ομάδα ξεκίνησε με χαμηλότερες τιμές, ζητώντας 200 έως 220 ευρώ τον μήνα για το όριο των 104 ευρώ και 180 ευρώ για το όριο των 80 ευρώ.
Ο ανταγωνισμός για πελάτες έριξε περαιτέρω τις τιμές. Ενδεικτικά, για μετακινήσεις στην Αθήνα οι μηνιαίες αμοιβές διαμορφώθηκαν γύρω στα 200 ευρώ για την πρώτη ομάδα και στα 150 ευρώ για τη δεύτερη, στη Θεσσαλονίκη στα 150 και 120 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στην περιφέρεια έφταναν τα 140 έως 150 ευρώ τον μήνα ή από 9 έως 20 ευρώ ανά διανυκτέρευση για ολιγοήμερες μετακινήσεις.
Τα ποσά αυτά αφορούσαν μόνο την αμοιβή των εκδοτών και όχι το πολύ υψηλότερο ποσό που αναγραφόταν στην απόδειξη για διεκδίκηση από το Δημόσιο, το οποίο για έναν μήνα μπορούσε να φτάσει τα 2.400 ή τα 3.120 ευρώ.
Η προσαρμογή στις ηλεκτρονικές πληρωμές και η πίεση ρευστότητας
Όταν επιβλήθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική εξόφληση για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω, οι ομάδες αρχικά έσπαγαν τα παραστατικά σε μικρότερα ποσά. Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από συνομιλίες του Νοεμβρίου 2026, οι μετακινούμενοι κατέβαλλαν μέσω τραπεζικού συστήματος ολόκληρη την εμφανιζόμενη δαπάνη, που για έναν μήνα κυμαινόταν από 2.400 έως 3.224 ευρώ, και οι ομάδες τους επέστρεφαν σε μετρητά το υπόλοιπο ποσό αφού κρατούσαν την αμοιβή τους.
Σε μία περίπτωση ομαδικής μετακίνησης, μία ομάδα όφειλε να επιστρέψει σε μετρητά 18.380 ευρώ για τον έναν μήνα και 19.456 ευρώ για τον επόμενο. Η ανάγκη για συνεχή μετρητά δημιούργησε ζήτημα ρευστότητας, ειδικά όταν οι ημερήσιες αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς στην πρώτη ομάδα περιορίστηκαν από τις 60.000 στις 20.000 ευρώ, προκαλώντας καθυστερήσεις και χρήση ακόμη και προσωπικών μετρητών.
Παράλληλα, τον Νοέμβριο οι χρεώσεις ανέβηκαν σε 450 ευρώ τον μήνα για την περιφέρεια με όριο 80 ευρώ, 630 ευρώ όπου ίσχυε το όριο των 104 ευρώ και 15 έως 30 ευρώ ανά διανυκτέρευση για μικρότερες μετακινήσεις.
Τα ερωτήματα για τον ΦΠΑ και τις εικονικές μισθώσεις
Οι αμοιβές που εισέπρατταν οι ομάδες ήταν σε πολλές περιπτώσεις μικρότερες ακόμη και από τον ΦΠΑ που αντιστοιχούσε στην αξία των αποδείξεων, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τον πραγματικό τρόπο φορολογικής λειτουργίας των εταιρειών και τον ρόλο συνεργαζόμενων λογιστών.
Για τη στήριξη του μηχανισμού είχαν συσταθεί εταιρείες μίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων. Μόνο η πρώτη ομάδα διέθετε, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πάνω από 173 ακίνητα, πολλά από τα οποία δεν είχαν ρεύμα ή νερό, είχαν συμφωνηθεί να μη χρησιμοποιηθούν ποτέ ή εμφανίζονταν με υπερβολικά πολλές διανυκτερεύσεις σε σχέση με την επιφάνειά τους, όπως κατοικία 44 τ.μ. με πολυάριθμους διαμένοντες.
Άλλες εταιρείες εξέδιδαν μαζικά αποδείξεις χωρίς αντίστοιχες δηλωμένες μισθώσεις ή με φερόμενους διαχειριστές που ενδέχεται να μην γνώριζαν ή ακόμη και να είχαν αποβιώσει πριν από τη σύσταση της εταιρείας.
Ο καταμερισμός ρόλων, οι διώξεις και τα κενά ελέγχου
Κάθε ομάδα λειτουργούσε αυτόνομα με αρχηγικά πρόσωπα, γραφεία, άτομα για τηλεφωνική επικοινωνία και έκδοση παραστατικών, καθώς και συνεργάτες που μετέφεραν αποδείξεις και χρήματα σε διάφορες περιοχές. Οι ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι κατέθεταν τα παραστατικά στις υπηρεσίες τους για να λάβουν αποζημίωση, παρότι τις περισσότερες φορές δεν υπήρχε πραγματική διαμονή ή το πραγματικό κόστος ήταν μικρότερο.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 33 εμπλεκόμενα πρόσωπα, με 17 συλλήψεις αρχικά, συμπεριλαμβανομένων των δύο αρχηγών, καθώς και τέσσερις συλλήψεις ένστολων χρηστών.
Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί 1.309 ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ως φερόμενοι χρήστες. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 418.270 ευρώ, εκ των οποίων 328.375 ευρώ σε κατοικία, κερδισμένα δελτία τυχερών παιγνίων άνω των 200.000 ευρώ, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σφραγίδες, POS και σημειώσεις, ενώ σε συνδεδεμένους λογαριασμούς εντοπίστηκαν υπόλοιπα που ξεπέρασαν αθροιστικά τα 2,4 εκατ. ευρώ και ενημερώθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η υπόθεση δείχνει ότι ο τυπικός έλεγχος των παραστατικών και η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή δεν αρκούν από μόνα τους όταν δεν ελέγχεται ουσιαστικά η πραγματική πραγματοποίηση της δαπάνης πριν από την εκκαθάριση των δημοσίων αποζημιώσεων.