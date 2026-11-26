Για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στο πώς διαχειρίζεται τα έξοδά του, αποκαλύπτοντας ότι αρκετές φορές τα χρήματά του τελειώνουν πριν από το τέλος του μήνα. Όπως εξήγησε, υπάρχουν ημέρες που αναγκάζεται να μένει στο σπίτι, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί.

Η καθημερινότητά του και το βοήθημα των 400 ευρώ

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι από αυτούς που έχω πει ότι πλησιάζει ο μήνας και τα λεφτά να έχουν τελειώσει. Την τελευταία εβδομάδα δεν έχω χρήματα, μένω μέσα και δεν μπορώ να πάω πουθενά. Το κανάλι μου δίνει ένα αυτοκίνητο να το χρησιμοποιώ και τους ευχαριστώ πολύ. Έχω φτάσει στο σημείο να πηγαίνω να βάλω βενζίνη και ψάχνω την προσφορά».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο οικονομικό βοήθημα των 400 ευρώ που έλαβε, περιγράφοντας τα ανάμεικτα συναισθήματα που ένιωσε.

«Όταν λοιπόν πήρα ένα βοήθημα των 400 ευρώ, χάρηκα. Και λέω 400 ευρώ; Και μετά λέω με τι χαίρεσαι ρε μπαγλαμά; Με την ελεημοσύνη;», είπε χαρακτηριστικά.

Οι οικονομικές περιπέτειες του παρουσιαστή

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανδρέας Μικρούτσικος μιλά δημόσια για την οικονομική του κατάσταση. Παρότι για πολλά χρόνια γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην ελληνική τηλεόραση, έχει αναφερθεί στις οικονομικές απώλειες που υπέστη στο παρελθόν.

Όπως έχει αποκαλύψει, έχασε ολόκληρη την περιουσία του έπειτα από λανθασμένες επιχειρηματικές κινήσεις.

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