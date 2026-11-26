Από ένα θρυλικό στούντιο ηχογράφησης στη Νέα Υόρκη, από το οποίο έχουν περάσει κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής —ανάμεσά τους και η Madonna— μοιράστηκε φωτογραφία η Άννα Βίσση.

Η καταξιωμένη τραγουδίστρια ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαμένει μόνιμα η κόρη της, καταφέρνοντας να συνδυάσει δημιουργικά τις επαγγελματικές της κινήσεις με πολύτιμο χρόνο δίπλα στην οικογένειά της.

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η Άννα Βίσση ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο μέσα από το Bentley House Studios. Στη φωτογραφία απαθανατίζεται με ακουστικά, τη στιγμή που ηχογραφεί νέα μουσική, συνοδεύοντας τη δημοσίευση με τη λιτή φράση «Αυτό το συναίσθημα».

Το συγκεκριμένο στούντιο έχει συνδεθεί και με τη νέα δισκογραφική δουλειά της Madonna, καθώς τα φωνητικά και η παραγωγή του τραγουδιού της «I Feel So Free», από το άλμπουμ «Confessions II» πραγματοποιήθηκαν στο Bentley House Studios.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bentley House Studios (@bentleyhousestudios)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bentley House Studios (@bentleyhousestudios)

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