Αναστάτωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι προκάλεσε η έξοδος εμπορευματικού αεροσκάφους της FedEx από τον διάδρομο προσγείωσης, το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό οδήγησε στο κλείσιμο όλων των διαδρόμων πλην ενός, προκαλώντας καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, το αεροσκάφος ξεπέρασε το τέλος του διαδρόμου 26R περίπου στις 20:30, τοπική ώρα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα McDonnell Douglas MD-11, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Μέμφις με προορισμό το Μαϊάμι.

Στις εικόνες που μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WSVN διακρίνονται οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης γύρω από το αεροπλάνο, το οποίο ακινητοποιήθηκε κοντά στη Northwest 67th Avenue. Οι δύο άνθρωποι που επέβαιναν αποβιβάστηκαν και τους υποδέχθηκαν τα συνεργεία που είχαν φτάσει στο σημείο.

Ηχητικό από τον πύργο ελέγχου, το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Broadcastify, καταγράφει την αρχική ανακοίνωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου: «Το αεροδρόμιο είναι κλειστό. Αεροσκάφος βγήκε εκτός στο τέλος του διαδρόμου. Δεν έχω ακόμη ενημέρωση, αλλά θα σας ενημερώσω όλους μόλις έχω περισσότερες πληροφορίες».

Η αρχική αναστολή πτήσεων διήρκεσε 45 λεπτά, με τις καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις να φτάνουν περίπου τη μία ώρα. Αργότερα, με έναν διάδρομο σε λειτουργία, το WSVN μετέδωσε ότι οι καθυστερήσεις κυμαίνονταν μεταξύ 30 και 45 λεπτών.

Ανάμεσα στους επιβάτες που επηρεάστηκαν ήταν ο Γκρεγκ Σμιθ, ο οποίος περίμενε να επιστρέψει στο Λονδίνο με πτήση προγραμματισμένη για τις 22:00. Όπως δήλωσε στο 7News, αρχικά όλα εμφανίζονταν στην ώρα τους, μέχρι που πληροφορήθηκε ότι το αεροσκάφος που θα εκτελούσε την πτήση του είχε εκτραπεί προς το Ορλάντο.

Ο ίδιος περιέγραψε έλλειψη ενημέρωσης στο αεροδρόμιο, λέγοντας ότι οι επιβάτες αναζητούσαν πληροφορίες στα κινητά τους μέχρι να γίνει επίσημη ανακοίνωση. Παρά την αβεβαιότητα για το ταξίδι του, αναγνώρισε την ανάγκη των μέτρων: «Πρώτα η ασφάλεια».

Η διοίκηση του αεροδρομίου κάλεσε τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο. Η FAA διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

Το WSVN υπενθυμίζει ότι στις 6 Σεπτεμβρίου εμπορευματικό αεροσκάφος της 21 Air, που εκτελούσε πτήση για την Amazon Prime, είχε επίσης ξεπεράσει το τέλος διαδρόμου στο Μαϊάμι και είχε συντριβεί. Σε εκείνο το δυστύχημα είχαν χάσει τη ζωή τους πέντε εργαζόμενοι του αεροδρομίου και είχαν τραυματιστεί ακόμη πέντε άνθρωποι.