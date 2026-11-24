Κατουρημένο από τον φόβο του και γεμάτο λάσπες εντοπίστηκε από έναν άγνωστο περαστικό το μόλις 3,5 ετών κοριτσάκι στη Ρόδο, το οποίο έζησε ώρες αγωνίας το πρωί της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, όταν το ξέχασαν μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας κατά τη μεταφορά των μαθητών, με την οικογένεια της μικρής να αναζητά ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νήπιο επιβιβάστηκε στο σχολικό όχημα στις 7:30 το πρωί, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διαδρομής αποκοιμήθηκε στη θέση του. Όταν το λεωφορείο έφτασε στο σχολείο και αποβιβάστηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, ούτε ο οδηγός, ούτε η συνοδός αντιλήφθηκαν την παρουσία του κοριτσιού. Το όχημα αναχώρησε και στάθμευσε σε άλλο σημείο της πόλης, με τον οδηγό να απομακρύνεται αφήνοντας το παιδί μόνο του μέσα.

Κάποια στιγμή, η μικρή ξύπνησε, έλυσε μόνη της τη ζώνη ασφαλείας και κατάφερε να βγει από το λεωφορείο. Όπως καταγγέλλει η οικογένεια, το παιδί περιπλανιόταν ολομόναχο για περίπου δύο με τρεις ώρες στην περιοχή Ρόδου – Καλλιθέας, ένα σημείο γεμάτο κινδύνους, μέχρι που το εντόπισε ένας περαστικός. Εκείνος το μετέφερε σε γειτονικό νηπιαγωγείο, απ’ όπου ειδοποιήθηκαν αμέσως η αστυνομία και οι γονείς του.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του παιδιού, Δέσποινα Παπασάββα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και επέρριψε ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους για την επίβλεψη και τη μεταφορά της κόρης της: «Σήμερα ο Θεός μάς έδωσε δεύτερη φορά το παιδί μας δώρο. Παραλάβανε το παιδί 07:30 το πρωί. Πήγε στο σχολείο, άφησε τα παιδάκια και πήγε στο πουθενά. Το βανάκι όφειλαν να το σταθμεύουν στο κολέγιο. Η δασκάλα παρέλαβε τα παιδιά και εμείς δεν ενημερώσαμε ότι δεν θα πάει το παιδί μας στο σχολείο και όφειλε και αυτή να μας καλέσει. Άδειασαν το λεωφορείο στο κολέγιο, φύγανε γύρω στις 09:00. Φεύγει το σχολικό με το παιδί μου, που είθισται πολλά παιδιά, λόγω διαδρομής, να τα παίρνει ο ύπνος».

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή της για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το 3,5 ετών κοριτσάκι, αλλά και για τους κινδύνους που διέτρεξε: «Είναι και λάθος της δασκάλας και λάθος της συνοδού και λάθος του οδηγού και λάθος της διοίκησης και των ιδιοκτητών. Ήταν εκτεθειμένο δύο, τρεις ώρες στο πουθενά, σε μια περιοχή όπου αν ανέβεις προς τα πάνω είναι σαν δάσος, αν κατέβεις προς τα κάτω και γλιτώσεις από τις οικοδομές, θα καταλήξεις στον κεντρικό δρόμο και αν γλιτώσεις και από εκεί θα καταλήξεις στη θάλασσα. Ένα παιδί κατουρημένο από τον φόβο, μέσα στις λάσπες, βρέθηκε από έναν άγνωστο».

Η περιπέτεια αυτή έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ψυχολογία του νηπίου, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί σήμερα από παιδοψυχολόγο. Όπως ανέφερε η μητέρα του, «το παιδί ξυπνάει και λέει δεν μπορεί να κοιμηθεί».

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, η κα Παπασάββα τόνισε πως μια τυπική συγγνώμη δεν είναι αρκετή: «Τι να μου κάνει η συγγνώμη του σχολείου; Το παιδί μου κινδύνευσε». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως θα φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους: «Δεν θα σταματήσω μέχρι την παραδειγματική δικαίωση. Πραγματικά, δεν με ενδιαφέρει η οικονομική αποζημίωση. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η παραδειγματική τιμωρία».

Σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι δύο τους συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα. Οι γονείς έχουν ήδη προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας ώστε να ελεγχθούν οι συνθήκες ασφαλείας.