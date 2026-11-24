Τη δική της εκδοχή για όσα προηγήθηκαν των αναζητήσεων όπλων μέσω Telegram από τον 14χρονο στην Ήπειρο έδωσε η μητέρα του, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της δεχόταν επιθέσεις από ομάδα συνομηλίκων και έκρυβε από την οικογένεια την αιτία των τραυματισμών του.

«Πιστεύω ότι δεν θα το έκανε ποτέ, απλά ήθελε λίγο να τους τρομάξει, μέχρι εκεί. Πίστεψε ότι είναι μόνος του και πως κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει», δήλωσε στο Mega.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών, η πίεση που δεχόταν το παιδί δεν αφορούσε περιστατικά εντός σχολικής μονάδας. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος του ανηλίκου.

«Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του»

Η μητέρα κατήγγειλε ότι μια ομάδα 13 ατόμων προσέβαλλε και χτυπούσε τον γιο της, ο οποίος απέδιδε τους τραυματισμούς του σε ατυχήματα.

«Είναι μια ομάδα 13 ατόμων. Έκαναν διάφορα. Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον έβριζαν. Τον χτυπούσαν. Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του, έπεσε. Κάποτε είχε σπάσει την κλείδα του και μας είπε ότι έπαιζε με την παρέα και το έπαθε μόνος του», ανέφερε.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι το παιδί δεν θα προχωρούσε σε επίθεση, αλλά επιδίωκε να φοβίσει όσους, σύμφωνα με την καταγγελία της, το κακομεταχειρίζονταν.

Η διευκρίνιση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εκφοβισμό

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η Κωνσταντία Δημογλίδου διαχώρισε την υπόθεση από περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είναι στο πλαίσιο σχολικού εκφοβισμού. Δεν έχει συμβεί κάτι εντός σχολικής μονάδας. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε εμείς. Είναι κάτι άλλο. Είναι πίεση που δεχόταν το παιδί σε κάποιο άλλο περιβάλλον», σημείωσε.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας εξήγησε ότι η ενημέρωση για τις διαδικτυακές αναζητήσεις του 14χρονου προήλθε από ξένες Αρχές. Μόλις διαπιστώθηκε ότι αναζητούσε οπλισμό, κινητοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική, προκειμένου να εξεταστεί αν υπήρχαν πρόσωπα ή ομάδες που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν ανηλίκους για παράνομες ενέργειες.

Όπως πρόσθεσε, αντίστοιχες πληροφορίες από υπηρεσίες του εξωτερικού έχουν βοηθήσει και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. να προλάβουν περιστατικά και να εντοπίσουν παιδιά που χρειάζονται παρέμβαση και υποστήριξη.

Το υλικό στον εισαγγελέα, χωρίς κατηγορία για τον ανήλικο

«Συλλέχθηκε προανακριτικό υλικό, όπως ζήτησε ο αρμόδιος εισαγγελέας, το οποίο του έχει διαβιβαστεί για να δούμε πώς θα κινηθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει κατηγορία για τον ανήλικο», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Η υπόθεση είχε εντοπιστεί από τις Αρχές πριν από περίπου έξι μήνες και έγινε πρόσφατα γνωστή. Ο 14χρονος δεν κατάφερε να αποκτήσει όπλο, ενώ φέρεται να έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης στην προσπάθειά του να το προμηθευτεί.

Μετά τον αποκλεισμό τρομοκρατικού κινήτρου, τη διαχείριση ανέλαβαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ανηλίκων. Το παιδί παραπέμφθηκε σε ειδικούς ψυχικής υγείας για να λάβει υποστήριξη.