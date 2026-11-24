Πίσω από τις καθημερινές εικόνες του ηλεκτρονικού εμπορίου —από τα χρονόμετρα που μετρούν αντίστροφα μέχρι τις προειδοποιήσεις για «ελάχιστα διαθέσιμα τεμάχια»— κρύβεται ένας σύνθετος μηχανισμός, όπου η οικονομική λογική υποχωρεί μπροστά στην ψυχολογία και την κοινωνική επιρροή.

Τους μηχανισμούς αυτούς φωτίζει ο καθηγητής Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς «ΑΓΟΡΑ», Γιώργος Σιώμκος, αναλύοντας πώς η Black Friday εξελίχθηκε από μια ημέρα προσφορών σε ένα πολυήμερο εμπορικό φαινόμενο.

Οι μηχανισμοί που «ξεκλειδώνουν» το πορτοφόλι

Η επιστήμη της καταναλωτικής συμπεριφοράς εντοπίζει συγκεκριμένα ψυχολογικά εργαλεία που επισπεύδουν την απόφαση αγοράς:

Αντιλαμβανόμενη σπανιότητα και FOMO: Όταν ένα προϊόν εμφανίζεται να εξαντλείται ή να διατίθεται για λίγα λεπτά, ενεργοποιείται ο φόβος απώλειας μιας ευκαιρίας (Fear of Missing Out). Το ερώτημα μετατοπίζεται από το «το χρειάζομαι;» στο «κι αν δεν το προλάβω;». Σύμφωνα με μετα-ανάλυση 131 ερευνών (Journal of Retailing, 2022), η σπανιότητα επηρεάζει άμεσα την πρόθεση αγοράς, ειδικά όταν συνδυάζεται με «κοινωνικά σήματα» όπως η ένδειξη «μεγάλη ζήτηση».

Η «αγκύρωση» (Anchoring): Ο εγκέφαλος δεν αξιολογεί μια τιμή μεμονωμένα, αλλά τη συγκρίνει με μια αρχική τιμή αναφοράς. Έτσι, η ψευδαίσθηση μιας συμφέρουσας συναλλαγής συχνά υπερισχύει της πραγματικής χρησιμότητας του προϊόντος. Όπως τονίζει ο κ. Σιώμκος, «η πραγματική αξία μιας αγοράς κρίνεται από την τελική τιμή, τη χρησιμότητα και τις διαθέσιμες εναλλακτικές, όχι μόνο από το ποσοστό έκπτωσης».

Τα «σκοτεινά μοτίβα» (Dark Patterns): Οι παραπλανητικές οπτικές επισημάνσεις και οι τεχνητοί χρονικοί περιορισμοί βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2023), τέτοιες πρακτικές εντοπίστηκαν σε 148 από τα 399 ηλεκτρονικά καταστήματα που εξετάστηκαν, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διαφάνεια.

Από τη Black Friday στον «Black Month» και τη στροφή στις υπηρεσίες

Η εκπτωτική περίοδος έχει πλέον διευρυνθεί αμφίπλευρα, ξεκινώντας από τις αρχές Νοεμβρίου με καμπάνιες «Early Black Friday» και «Black Month» και φτάνοντας μέχρι τις χριστουγεννιάτικες εκπτώσεις. Αν και αυτό δίνει περισσότερο χρόνο για έρευνα αγοράς, εγκυμονεί τον κίνδυνο της «κόπωσης από τις προσφορές» (promotion fatigue) και μειώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη γνησιότητα των εκπτώσεων.

Παρά τη δυσπιστία, οι αριθμοί παραμένουν εντυπωσιακοί: στις ΗΠΑ, οι ηλεκτρονικές δαπάνες το πενθήμερο Black Friday – Cyber Monday του 2025 άγγιξαν τα 44,2 δισ. δολάρια (+7,7% σε σχέση με το 2024), με 203 εκατ. αγοραστές.

Στην ελληνική αγορά, έρευνα του Εργαστηρίου «ΑΓΟΡΑ» του ΟΠΑ αποκαλύπτει δύο σημαντικές τάσεις:

Ενεργή αναζήτηση vs Social Media: Το 40% των καταναλωτών συγκρίνει συστηματικά τιμές, ενώ ένα σχεδόν ισοδύναμο 39% παρασύρεται από προσφορές που συναντά τυχαία στα κοινωνικά δίκτυα.

Άνοδος των υπηρεσιών: Το 45% δηλώνει πρόθεση να δαπανήσει χρήματα κυρίως σε υπηρεσίες (ταξίδια, εκπαίδευση, ψυχαγωγία), με το 37% να παραδέχεται ότι αγοράζει υπηρεσίες που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα επέλεγε.

Η επόμενη μέρα: Η εμπειρία πελάτη κερδίζει την εμπιστοσύνη

Το πραγματικό στοίχημα για τις επιχειρήσεις ξεκινά μετά το «κλικ» της αγοράς, όταν υποχωρεί ο αρχικός ενθουσιασμός και εμφανίζεται η μεταγοραστική αμφιβολία. Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα 2026 Consumer Experience Trends της Qualtrics (σε δείγμα 20.000 καταναλωτών από 14 χώρες), οι ικανοποιημένοι πελάτες έχουν 4,1 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συστήσουν μια επιχείρηση και 3,8 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να την εμπιστευθούν ξανά.

Η συνέπεια στην παράδοση, η εξυπηρέτηση και η ευκολία επιστροφών καθορίζουν τη μακροχρόνια επιτυχία. Όπως συνοψίζει εύστοχα ο καθηγητής Γιώργος Σιώμκος: «Η έκπτωση μπορεί να κερδίσει την πρώτη αγορά. Η εμπειρία πελάτη κερδίζει την επόμενη».