Απίστευτο και όμως αληθινό. Κατά την διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας ανεφοδιασμού λεωφορείων της ΕΛ.ΑΣ., με καύσιμα, προκλήθηκε πυρκαγιά και στην συνέχεια έκρηξη, με αποτέλεσμα να καούν τέσσερις κλούβες των ΜΑΤ και ένα βυτιοφόρο όχημα.

Όλα αυτά εντός του στρατοπέδου «Νικόλαος Ζορμπάς» στου Γουδή, δηλαδή σε απολύτως ασφαλή χώρο και χωρίς να υπάρχει κάποια έξωθεν επέμβαση και απειλή.

Δύο κλούβες καταστράφηκαν ολοσχερώς

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από ένα σταθμευμένο λεωφορείο των ΜΑΤ και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στα γειτονικά οχήματα.

Η μικρή απόσταση μεταξύ των αστυνομικών λεωφορείων είχε ως αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα.

Ο απολογισμός των ζημιών είναι σημαντικός, καθώς δύο κλούβες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες δύο υπέστησαν εκτεταμένες φθορές.

Παράλληλα, ζημιές προκλήθηκαν και στην καμπίνα υδροφόρου οχήματος που βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, οι οποίες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, συνδέονται με τα ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, από πυροσβεστικούς σταθμούς της Αθήνας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε περισσότερα οχήματα και εγκαταστάσεις του στρατοπέδου.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης

Όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς, οι πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο μηχανικής ή ηλεκτρολογικής βλάβης σε ένα από τα λεωφορεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά, είχε χρησιμοποιηθεί τελευταία φορά την προηγούμενη ημέρα και βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο.

Μέχρι στιγμής, οι αρχικές ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε κακόβουλη ενέργεια, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί οριστικό πόρισμα για τα αίτια.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο θα εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν από ποιο ακριβώς σημείο ξεκίνησε η πυρκαγιά και πώς επεκτάθηκε στα υπόλοιπα αστυνομικά οχήματα.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στην περιοχή του Γουδή, ενώ φωτογραφίες και βίντεο καταγράφουν τους πυκνούς καπνούς που υψώθηκαν πάνω από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ.