Φωτογραφίες / Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Σε ένα ιδιαίτερα θερμό, φιλόξενο και εξωστρεφές κλίμα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, η εκδήλωση «Meet Viet Nam» («Γνωρίστε το Βιετνάμ»), στις εγκαταστάσεις της Πρεσβείας της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, στο Παλαιό Ψυχικό.

Η «Ζούγκλα» έδωσε το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή συνάντηση, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ανάδειξη του πολιτισμού, της παράδοσης, της σύγχρονης οικονομικής πορείας και της γαστρονομίας της ασιατικής χώρας.

Η πρέσβης του Βιετνάμ, Φαμ Θι Θου Χουόνγκ ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Στην κατάμεστη αίθουσα της Πρεσβείας παρευρέθηκαν διπλωμάτες, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, δημοσιογραφικού και πολιτιστικού κόσμου, καθώς και φίλοι του Βιετνάμ.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον οπτικοακουστικές παρουσιάσεις για τη σύγχρονη ανάπτυξη, τις υποδομές και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Εικόνες από την εκδήλωση:

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» νοερά στο Βιετνάμ. Στον εξωτερικό χώρο υποδοχής της Πρεσβείας είχε στηθεί μια καλαίσθητη υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας σε καβαλέτα.

Στο εσωτερικό, η διακόσμηση της αίθουσας, πλαισιωμένη από παραδοσιακά βιετναμέζικα ζωγραφισμένα πιάτα, έργα τέχνης και τις σημαίες της Ελλάδας και του Βιετνάμ δίπλα-δίπλα, υπογράμμιζε τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας των δύο χωρών.

Ξεχωριστό χρώμα και ζωντάνια στην εκδήλωση έδωσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων.

Αρχικά, αθλητής με παραδοσιακή κόκκινη ενδυμασία παρουσίασε μια δυναμική και εντυπωσιακή επίδειξη παραδοσιακών βιετναμέζικων πολεμικών τεχνών, εκτελώντας με ακρίβεια και πειθαρχία τεχνικές αυτοάμυνας με κόκκινη βεντάλια, μπροστά στα βλέμματα των παρευρισκομένων που απαθανάτιζαν τις στιγμές με τα κινητά τους.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η μουσική παράδοση της χώρας. Γυναίκες ντυμένες με τις χαρακτηριστικές, κομψές παραδοσιακές φορεσιές του Βιετνάμ ερμήνευσαν παραδοσιακά βιετναμέζικα τραγούδια, τόσο σε σόλο εμφανίσεις, όσο και όλες μαζί ως τρίο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική και γιορτινή ατμόσφαιρα στην αίθουσα.

Εικόνες από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έναν πλούσιο μπουφέ παραδοσιακών εδεσμάτων. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυθεντικές γεύσεις της βιετναμέζικης κουζίνας και να συνομιλήσουν σε χαλαρό και εγκάρδιο κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι ο πολιτισμός και η γαστρονομία αποτελούν τις καλύτερες γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς.