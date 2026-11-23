Εκτός λειτουργίας τέθηκε τη Δευτέρα (23/11) η EU Academy, η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών.

Το περιστατικό συνδέεται με την ευρύτερη κυβερνοεπίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η EU Academy αποτελεί επίσημη εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΕΕ, μέσω της οποίας παρέχονται διαδικτυακά μαθήματα, εργαστήρια και επιμορφωτικά προγράμματα που αναπτύσσονται από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε τη διαρροή δεδομένων

Την παραβίαση επιβεβαίωσε ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ (Thomas Regnier), ο οποίος γνωστοποίησε ότι η κυβερνοεπίθεση επηρέασε άμεσα την εκπαιδευτική πλατφόρμα, οδηγώντας στην έκθεση προσωπικών πληροφοριών των χρηστών της.

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters:

«Η πλατφόρμα EU Academy επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση που εντοπίστηκε κατά της Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της EU Academy. Οι χρήστες ενημερώθηκαν σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της πλατφόρμας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ενημέρωση των χρηστών μέσω της ίδιας της πλατφόρμας, ενώ η υπηρεσία τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί ο αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν, ούτε οι συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που εκτέθηκαν.

Σε εξέλιξη η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο της Κομισιόν, οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν τις συνθήκες της παραβίασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα ή τα πιθανά κίνητρα των δραστών.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο το πλήρες εύρος της κυβερνοεπίθεσης και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί επιπλέον ψηφιακές υπηρεσίες της Επιτροπής.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας, ιδιαίτερα σε ψηφιακές υποδομές ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό χρηστών.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης και την αποκατάσταση της λειτουργίας της EU Academy.