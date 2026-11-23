Σε μια εντυπωσιακή ανατροπή προχώρησε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia, ψηφίζοντας ομόφωνα την άμεση επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του, λίγες μόλις ημέρες αφότου το Συμβούλιο είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του. Παράλληλα, η εταιρεία διευκρίνισε πως η Κολέτ Κρες θα παραμείνει στη θέση της οικονομικής Διευθύντριας (CFO).

Ο Χουάνγκ, ο άνθρωπος που οδήγησε τη Nvidia από τον σχεδιασμό τσιπ για βιντεοπαιχνίδια στην κυριαρχία των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης (AI), είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου. Η αποχώρησή του είχε έρθει στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων αφορούσε επιχειρηματία που οι αμερικανικές Αρχές υποπτεύονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, κατηγορία που το Πεκίνο αρνείται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ειλικρίνεια και η ηγετική ικανότητα του Χουάνγκ κρίθηκαν ικανοποιητικές. Επιπλέον, έπειτα από ενημέρωση που ελήφθη από ανώτατα κλιμάκια της αμερικανικής κυβέρνησης, το Συμβούλιο εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επάνοδος του Χουάνγκ δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Είναι τιμή μου που επιστρέφω στη Nvidia ώστε να ηγηθώ μιας από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αρχή της νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε ο Χουάνγκ στην επίσημη δήλωσή του.

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia για την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Κύμα πιέσεων, ο ρόλος Τραμπ και η στήριξη Μασκ

Η αποχώρηση του Χουάνγκ είχε προκαλέσει τριγμούς από τη Σίλικον Βάλεϊ έως την Ταϊπέι και την Ουάσινγκτον. Η επιστροφή του ακολούθησε ασφυκτικές πιέσεις από εργαζομένους, μετόχους και επιχειρηματικούς εταίρους, ενώ διαδικτυακό ψήφισμα υπέρ της επαναφοράς του συγκέντρωσε περισσότερες από 180.000 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Ίλον Μασκ, υπογραμμίζοντας την ασυνήθιστα ισχυρή στήριξη προς το πρόσωπό του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε εκφράσει την επιθυμία του να δει τον Χουάνγκ ξανά στην κορυφή της εταιρείας, επαναλαμβάνοντας το μήνυμά του νωρίτερα τη Δευτέρα μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έλαβε τη σωστή και ενδεδειγμένη απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη Nvidia ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Ο Τραμπ διατηρεί στενότερη σχέση με τον Χουάνγκ από οποιονδήποτε άλλον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τις συναντήσεις τους να συνδέονται συχνά με κυβερνητικές αποφάσεις. Παράλληλα, η εξέλιξη έχει και άμεσο οικονομικό αποτύπωμα: ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέχει μετοχές της Nvidia (με τουλάχιστον πέντε αγορές φέτος, αξίας από 100.000 έως 5 εκατ. δολάρια), ενώ η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει τουλάχιστον το 15% των εσόδων από πωλήσεις συγκεκριμένων τσιπ στην Κίνα.

«Έκρηξη» στη μετοχή και τη Wall Street

Η είδηση της επιστροφής πυροδότησε ισχυρό ράλι στις αγορές. Η μετοχή της Nvidia, η οποία τις τελευταίες ημέρες μετρούσε σοβαρές απώλειες και είχε καταγράψει μια μικρή άνοδο νωρίτερα, μετά την ανάρτηση του Τραμπ, εκτοξεύτηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση κατά τουλάχιστον 28%, ξεπερνώντας μάλιστα το 31% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Το κλίμα ευφορίας παρέσυρε ανοδικά και άλλες εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη: η Micron Technology ενισχύθηκε κατά 4%, η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε άνοδο 3%, ενώ η CoreWeave κατέγραψε κέρδη 5%.

Ισχυρή ώθηση δέχτηκαν και οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του S&P 500 να ανεβαίνουν κατά 4,3%, τα futures του Nasdaq-100 να εκτινάσσονται κατά 6,6% και τον Dow Jones να σημειώνει άλμα άνω των 1.100 μονάδων (+2,4%).