Η Tesla κάνει ένα ακόμη βήμα προς την εποχή της αυτόνομης οδήγησης, ανοίγοντας για πρώτη φορά την πόρτα της ιδιοκτησίας του Cybercab σε ιδιώτες. Το εντυπωσιακό διθέσιο όχημα, που σχεδιάστηκε εξαρχής για να κινείται χωρίς οδηγό, διατίθεται πλέον προς αγορά στις ΗΠΑ με τιμή εκκίνησης 29.990 δολάρια. Όμως όποιος θέλει να το χρησιμοποιεί θα πρέπει να πληρώνει και μια υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή 299 δολαρίων.

Η πρόσκληση για παραγγελίες αφορά προς το παρόν επιλεγμένους πελάτες και όχι το ευρύ κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Tesla στην ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας, απαιτείται προκαταβολή 1.000 δολαρίων, η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης από τον αγοραστή. Οι πρώτες παραδόσεις υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο του 2026, με αρχικό σημείο παράδοσης το Όστιν του Τέξας.

Η αγορά είναι μόνο η αρχή – Έρχεται και ο μηνιαίος λογαριασμός

Το Cybercab δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς ενεργή συνδρομή Autonomy Subscription, η οποία κοστίζει 299 δολάρια τον μήνα. Ο πρώτος μήνας περιλαμβάνεται στην αγορά, όμως από εκεί και πέρα ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταβάλλει κανονικά το ποσό, ώστε να διατηρεί ενεργή τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας.

Μάλιστα, οι όροι προβλέπουν ότι η εταιρεία μπορεί να αναστείλει τις λειτουργίες αυτόνομης κίνησης σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή επικίνδυνης χρήσης, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη μηνιαία χρέωση, ενημερώνοντας τον συνδρομητή έναν μήνα νωρίτερα.

Αν υποθέσουμε ότι η τιμή του αυτοκινήτου και η συνδρομή παραμείνουν σταθερές για δέκα χρόνια, το συνολικό κόστος αγοράς και χρήσης φτάνει περίπου τα 65.600 δολάρια. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει φόρους, ασφάλιση, φόρτιση, στάθμευση και άλλες πιθανές επιβαρύνσεις. Επομένως, η αρχική τιμή κάτω από τις 30.000 δολάρια δεν αποτυπώνει από μόνη της το πραγματικό κόστος απόκτησης και διατήρησης του Cybercab.

Δεν μπορείς να το οδηγήσεις παντού

Ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός αφορά τη γεωγραφική κάλυψη. Το Cybercab λειτουργεί αυτόνομα μόνο μέσα στις περιοχές που υποστηρίζει το δίκτυο Robotaxi της Tesla. Η εταιρεία αναφέρει ότι η υπηρεσία Robotaxi με Model Y είναι διαθέσιμη στις εξής επιλεγμένες περιοχές οκτώ πόλεων. Όστιν, Ντάλας, Χιούστον, Φορτ Γουόρθ και Σαν Αντόνιο στο Τέξας, καθώς και Μαϊάμι, Ορλάντο και Τάμπα στη Φλόριντα.

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Χωρίς τιμόνι και πεντάλ, αλλά με έλεγχο από την οθόνη

Το Cybercab είναι ένα διθέσιο ηλεκτρικό όχημα, σχεδιασμένο εξαρχής για πλήρως αυτόνομη μετακίνηση. Δεν διαθέτει τιμόνι, πεντάλ γκαζιού ή φρένου, ενώ στο εσωτερικό του κυριαρχεί μια κεντρική οθόνη αφής 21 ιντσών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 572 λίτρα, προσφέροντας χωρητικότητα για δύο μεγάλες και δύο μικρότερες αποσκευές.

Η απουσία συμβατικών χειριστηρίων, ωστόσο, έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών αρχών. Η NHTSA, η υπηρεσία οδικής ασφάλειας των ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο έλεγχο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Tesla πιστοποίησε ότι το Cybercab συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας. Η έρευνα εξετάζει τα τεχνικά δεδομένα και τη διαδικασία αυτοπιστοποίησης της εταιρείας, καθώς το όχημα δεν διαθέτει τα παραδοσιακά χειριστήρια που προβλέπουν αρκετοί κανονισμοί.

Το σίγουρο είναι ότι η Tesla πέτυχε να ανακοινώσει μια τιμή κάτω από το όριο των 30.000 δολαρίων που είχε αναφέρει ο Elon Musk κατά την παρουσίαση του Cybercab το 2024. Στην πράξη, όμως, η απόκτηση του πρώτου ιδιωτικού Robotaxi της εταιρείας συνοδεύεται από μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ιδιοκτησίας.