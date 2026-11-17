Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο πτώχευσης βρίσκεται ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδης, ένα από τα πιο γνωστά ταξιδιωτικά γραφεία της Βόρειας Ελλάδας. Το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, η διοίκηση ανακοίνωσε προσωρινή παύση λειτουργίας, έπειτα από 51 χρόνια. Είχαν προηγηθεί πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ζορπίδης, είχε επιλέξει να ζητήσει ο ίδιος την πτώχευσή της. Η εταιρεία, πάντως, δεν ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτηση, ούτε έχει γίνει γνωστή δικαστική απόφαση που να την κηρύσσει σε πτώχευση.

Για τους ανθρώπους που εξαρτώνται από την επιχείρηση, οι συνέπειες είναι ήδη ορατές. Εργαζόμενοι διεκδικούν δεδουλευμένα, προμηθευτές παραμένουν απλήρωτοι και στη Θεσσαλονίκη αναζητούνται λεωφορεία για να πηγαίνουν μαθητές στο σχολείο. Διαφορετική είναι η εικόνα για όσους έχουν κλείσει ταξίδια: τα τελευταία χρόνια ο «Ζορπίδης» πουλούσε εκδρομές που οργάνωναν άλλα γραφεία.

Από τα 40 σχολικά δρομολόγια στα λιγότερα από 20 λεωφορεία στον δρόμο

Η ιστορία της επιχείρησης άρχισε το 1975 στη Θεσσαλονίκη, όταν τα ξαδέλφια Μιχάλης και Γιώργος Ζορπίδης ξεκίνησαν μαζί στον οργανωμένο τουρισμό. Τη δεκαετία του 2000 ο στόλος τους ξεπερνούσε τα 100 λεωφορεία. Τα πούλμαν τους μετέφεραν εκδρομείς, αλλά και εργαζομένους στις δουλειές τους και παιδιά στα σχολεία τους. Υπήρξαν χρονιές που η εταιρεία εκτελούσε έως και 40 μαθητικά δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη.

Η υποχώρηση είχε αρχίσει πολύ πριν από τη Δευτέρα. Τα τελευταία δύο με τρία χρόνια η εταιρεία κυκλοφορούσε λιγότερα από 20 δικά της λεωφορεία και μίσθωνε οχήματα για να καλύψει μέρος των μεταφορών της. Στις αρχές του 2024 απασχολούσε 115 εργαζομένους. Όταν έφτασε στην παύση λειτουργίας, είχαν απομείνει το πολύ 15. Ορισμένοι είχαν ήδη προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας.

Παράλληλα, η διαφωνία μεταξύ των μετόχων είχε φτάσει στα δικαστήρια. Στην ανακοίνωσή της η ίδια η εταιρεία κάνει λόγο για «εσωτερική δικαστική διαμάχη» που διαρκεί δύο χρόνια και για συσσωρευμένες οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες. Το συνολικό ύψος των οφειλών δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Το Σαββατοκύριακο της αβεβαιότητας και η ανακοίνωση της Δευτέρας

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκαν, σύμφωνα με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ότι η εταιρεία δεν θα μπορούσε πλέον να καλύψει τις προγραμματισμένες μεταφορές τους. Πελάτες που τηλεφωνούσαν στο πρακτορείο λάμβαναν την απάντηση ότι δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Την ίδια ώρα, στην ιστοσελίδα του γραφείου παρέμεναν αναρτημένες εκδρομές για τα Χριστούγεννα, μεταξύ άλλων στη Βιέννη και την Αλσατία.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, τα «Μακεδονικά Νέα» έγραψαν ότι επίκειται κίνηση της διοίκησης για εκούσια πτώχευση. Μία ημέρα αργότερα ήρθε η πρώτη επίσημη τοποθέτηση. Η Ζορπίδης Α.Ε. επιβεβαίωσε ότι σταματά προσωρινά τη λειτουργία της, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν διαδικασίες «που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».

Ποιος θα πάει τα παιδιά στο σχολείο – Τι γίνεται με τις εκδρομές των γιορτών

Το πιο άμεσο πρόβλημα αφορά τα 13 μαθητικά δρομολόγια που είχε αναλάβει φέτος η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και από τα οποία αποσύρθηκε. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώθηκε για την αδυναμία εκτέλεσής τους και για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί νέος διαγωνισμός. Τα 13 δρομολόγια του «Ζορπίδη» είναι μέρος των συνολικά 23 για τα οποία η αντιπεριφέρεια αναζητά μεταφορείς.

Για όσους έχουν προπληρώσει εκδρομές, το κρίσιμο στοιχείο είναι ποιο γραφείο έχει αναλάβει τη διοργάνωση. Σύμφωνα με πηγές της τουριστικής αγοράς που επικαλείται το newmoney.gr, εδώ και περίπου τρία χρόνια ο «Ζορπίδης» είχε σταματήσει να καταρτίζει δικά του ταξιδιωτικά προγράμματα και μεταπωλούσε πακέτα άλλων πρακτορείων. Οι εκδρομές της 28ης Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν κανονικά και οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι τα συνεργαζόμενα γραφεία θα εκτελέσουν και τις προγραμματισμένες εκδρομές των Χριστουγέννων. Για κάθε ταξιδιώτη, η επιβεβαίωση της δικής του κράτησης από τον διοργανωτή παραμένει το ουσιαστικό βήμα.

Για τους εργαζομένους και τους προμηθευτές, αντίθετα, το ανοιχτό ζήτημα είναι πότε θα πληρωθούν. Ο Μιχάλης Ζορπίδης έκλεισε τη δήλωσή του με τη φράση «Εις το επανιδείν». Η ανακοίνωση της εταιρείας δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα ούτε για την εξόφληση των οφειλών ούτε για την επαναλειτουργία της.

Τα δύο ξαδέλφια που ξεκίνησαν τη «Ζορπίδης» το 1975

Η «Ζορπίδης» ξεκίνησε το 1975 στη Θεσσαλονίκη ως κοινή επιχείρηση δύο ξαδέλφων, του Μιχάλη και του Γιώργου Ζορπίδη. Πενήντα ένα χρόνια αργότερα, στην ανακοίνωση για την προσωρινή παύση λειτουργίας, ο Μιχάλης μίλησε ως πρόεδρος της εταιρείας. Το όνομα του συνιδρυτή της δεν αναφέρεται ούτε στην αναδρομή στα πρώτα χρόνια ούτε στο σημείο όπου η διοίκηση κάνει λόγο για διετή «εσωτερική δικαστική διαμάχη»

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ζορπίδης Α.Ε.

«Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν αποτελούν απλώς μέρος της αγοράς. Γίνονται κομμάτι της ιστορίας ενός τόπου, της ζωής των ανθρώπων του και των αναμνήσεων ολόκληρων γενεών.

Μία από αυτές είναι η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.

Από το 1975 μέχρι σήμερα, ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδης συνέδεσε το όνομά του με την εξέλιξη του οργανωμένου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας σε χιλιάδες ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους προορισμούς, να ανακαλύψουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν αναμνήσεις ζωής.

Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται ο Μιχάλης Ζορπίδης, ένας επιχειρηματίας που αφιέρωσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες στον τουρισμό, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Με όραμα, επιμονή και διαρκή παρουσία στον κλάδο, συνέβαλε στην εξέλιξη της τουριστικής αγοράς, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην επιχειρηματική ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, ύστερα από 51 χρόνια διαδρομής, η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη, ενώ παράλληλα έχουν συσσωρευτεί σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία, στην παρούσα φάση, την προσωρινή παύση της λειτουργίας της εταιρείας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη εξέλιξη, με συνέπειες για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους ταξιδιώτες και όλους όσοι συνδέθηκαν με την πολυετή πορεία του οργανισμού.

Η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε. αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την εύλογη ανησυχία που έχει δημιουργηθεί. Τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, καθώς και οι σχετικές εκκρεμότητες, απαιτούν υπεύθυνη αντιμετώπιση, με σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της αντικειμενικής ενημέρωσης και της αποφυγής πρόωρων συμπερασμάτων σχετικά με εξελίξεις και διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η δήλωση του Μιχάλη Ζορπίδη, Προέδρου της ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.

“Πριν από 51 χρόνια ξεκίνησα ένα ταξίδι με ένα όνειρο: να δώσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο. Αυτό το όνειρο έγινε μια ολόκληρη ζωή. Μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, προσπάθεια, επιτυχίες, δυσκολίες και πάνω απ’ όλα ανθρώπους. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειές της για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες μας. Προτεραιότητά μας είναι η υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, με σεβασμό προς όλους. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις μια προσπάθεια δεκαετιών να δοκιμάζεται. Όμως, όσα δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούν να σβηστούν από μια δύσκολη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής. Τους ανθρώπους που εργάστηκαν δίπλα μου, τους συνεργάτες μας και τις χιλιάδες των ταξιδιωτών που μας εμπιστεύτηκαν. Η εμπιστοσύνη τους είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση της πορείας μου και η ιστορία που γράψαμε μαζί θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Ελπίζω οι συνθήκες να επιτρέψουν στο μέλλον να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ευθύνη, αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Εις το επανιδείν”».