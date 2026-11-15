Δριμύτατη επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κώστας Παπαντώνης κατά του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά με αφορμή την τραγωδία που σημειώθηκε, χθες, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο Ζεφύρι Αττικής με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες.

Ο κ. Παπαντώνης μίλησε «έξω από τα δόντια» για την κατάσταση που επικρατεί στην Πυροσβεστική.

«Πέντε χρόνια είναι ο κ. Τουρνάς στο υπουργείο, ζητάμε να μας δει, αλλά είναι αλαζόνας. Δεν ακούει. Έχουμε το δράμα, να έχουμε έναν υπουργό που δεν ακούει κανένα, νομίζει πως τα ξέρει όλα. Θέλεις να τους πεις πέντε πράγματα στραβά, να τα ακούσει, αλλά δεν σε βλέπει καθόλου. Εργάζομαι στην πυροσβεστική από το 1980, τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί», ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου των Πυροσβεστών στο Mega.

Στη συνέχεια προσέθεσε πως ο Ευάγγελος Τουρνάς «έχει τσακωθεί με το μισό αρχηγείο και το μισό υπουργείο. Του φταίνε οι αξιωματικοί, του φταίει ο αρχηγός. Είμαστε μόνιμα σε μια γκρίνια. Όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση που επικρατεί».

«Μας είπε πως είμαστε η πληγή του Πυροσβεστικού Σώματος, εμείς οι πυροσβέστες των 900 ευρώ»

«Πρόσφατα ο κ. Τουρνάς μας είπε πως είμαστε η πληγή του πυροσβεστικού σώματος, εμείς οι πυροσβέστες, των 900 ευρώ. Το είπε στη Βουλή για τους εποχικούς. Ούτε το ανακάλεσε ποτέ, ούτε είχε την τσίπα να πει παιδιά έκανα λάθος. Είναι ντροπή για τον υπουργό μας. Έχουμε ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη. Του είπα ότι ο κ. Τουρνάς δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Του έχουμε πει ότι δεν πάει καλά το πράγμα και τώρα κυνηγάει αξιωματικούς. Πάντα του φταίνε οι άλλοι και πάντα οι από κάτω. Ε δεν γίνεται να φταίνε πάντα οι άλλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι πέντε χρόνια στο υπουργείο και δεν έχει κάνει ένα δράμι δουλειά για τους χαμηλόμισθους πυροσβέστες. Και ενημερώνουμε το Μαξίμου και μας λέει ”πήγαμε καλά, είχαμε τις λιγότερες φωτιές”. Πέντε εκατομμύρια που καήκανε επί θητείας Τουρνά είναι επιτυχία; Εκτός εάν μετράνε τα καμένα με τους νεκρούς…», είπε, κλείνοντας ο κ. Κώστας Παπαντώνης.

«Πόσους νεκρούς πρέπει να δουν για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά;»

Υπενθυμίζουμε πως χθες, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου των Πυροσβεστών μπροστά από το σημείο της τραγωδίας κατήγγειλε ευθέως την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας για τους άνδρες του Σώματος.

«Η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες… Έχουμε χάσει 13 ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας παράλληλα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το δυστύχημα: «Υπήρχε μια στριφτή σκάλα μέσα στο κτήριο, και είχε μια εγκοπή κάτω, ένα υπόγειο, και ήταν γεμάτο από σκουπίδια και από φωτιά. Πάτησαν πάνω στη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό».

Ο ίδιος διερωτήθηκε σε έντονο ύφος: «Δεν γίνεται να χάνουμε ανθρώπους για τα κτήρια. Πόσους νεκρούς πρέπει να δει ο Μητσοτάκης για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά;». Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του κατά του αρμόδιου Υπουργού: «Έξι χρόνια φωνάζουμε στον Τουρνά (τον Υπουργό) ότι δεν έχουν πάρει μέτρα ατομικής προστασίας οι πυροσβέστες, και αυτός, αντί να δει τι θα κάνει, μας έκανε ΕΔΕ και μας έβαλε πρόστιμο».

Οι δύο νεκροί πυροσβέστες

Το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση κτηρίου στο Ζεφύρι Αττικής κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης ήταν τα δύο θύματα της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο νεαρός Γιώργος είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες από την τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/11). Περίπου στις 11:40, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες, με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου, υποχώρησε τμήμα του. Το αποτέλεσμα ήταν να καταπλακωθούν δύο εξ αυτών, ηλικίας 23 και 44 ετών, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές ένας τρίτος πυροσβέστης, ελαφρά τραυματισμένος, ο οποίος νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Στην επιχείρηση συνέδραμαν δύο κινητές ιατρικές μονάδες και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν αν ο θάνατος των δύο ανδρών επήλθε από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών ή από την καταπλάκωσή τους από τα δομικά υλικά.