Ιστορικό ορόσημο για την αεροδιαστημική κατέγραψε η SpaceX, ανακτώντας με επιτυχία το ανώτερο τμήμα του διαστημικού σκάφους Starship κατά την επιστροφή του στο κέντρο Starbase στο νότιο Τέξας, έπειτα από τροχιακή πτήση διάρκειας 22 ωρών.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά περίπλοκο και ριψοκίνδυνο ελιγμό που δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ ξανά με ανώτερο τμήμα πυραύλου μετά από τροχιακή αποστολή.

Ύστερα από 14 περιστροφές γύρω από τη Γη, το σκάφος, μήκους άνω των 50 μέτρων, επέστρεψε όπως είχε προγραμματιστεί στη διαστημική βάση απ’ όπου είχε εκτοξευθεί. Κατά την κάθοδό του εκτέλεσε τους προβλεπόμενους ελιγμούς, έλαβε κατακόρυφη θέση ελαττώνοντας ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς την πλατφόρμα εκτόξευσης, όπου οι τεράστιοι μεταλλικοί βραχίονες το «άρπαξαν» και το συγκράτησαν με ασφάλεια, προκαλώντας ενθουσιώδη χειροκροτήματα στους εργαζομένους της εταιρείας που παρακολουθούσαν την επιχείρηση.

Η αποστολή των δορυφόρων Starlink και το απρόοπτο με τον προωθητικό πύραυλο

Πριν ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής του, το Starship είχε θέσει επιτυχώς σε τροχιά 26 δορυφόρους Starlink το βράδυ της Παρασκευής (13/11). Ωστόσο, το αρχικό σχέδιο της SpaceX για ταυτόχρονη ανάκτηση τόσο του ανώτερου τμήματος όσο και του προωθητικού πυραύλου (booster) δεν ολοκληρώθηκε στο σύνολό του, καθώς το κατώτερο τμήμα παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, δεν κατάφερε να επιστρέψει στη βάση και κατέληξε στη θάλασσα.

Η επιτυχημένη σύλληψη του σκάφους αποτελεί καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη του Starship, του μεγαλύτερου και ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη, καθώς και για την αποστολή κέντρων δεδομένων (data centers) στο διάστημα, φέρνοντας τη SpaceX πιο κοντά στον στόχο ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου πυραυλικού συστήματος.