Μία υπόθεση που εξοργίζει για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν όργανα επιβολής του νόμου σε άνθρωπο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο στα Τρίκαλα, αποκαλύπτει η «Ζούγκλα».

Οι μετακινήσεις για όποιον αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα είναι εξ ορισμού μία δύσκολη ιστορία, αλλά στην περίπτωση του κ. Γιώργου Λαλιά, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα από την συμπεριφορά των ανθρώπων που όφειλαν να κάνουν τις διαδρομές του πιο εύκολες και αντ’ αυτού, όχι απλά του δημιουργούν προβλήματα αλλά τον χρεώνουν και με πρόστιμο, επειδή… τόλμησε να κινηθεί με αναπηρικό αμαξίδιο νόμιμα στην πόλη.

Αυθαιρεσία σε βάρος ανθρώπου με κινητικά προβλήματα από την Τροχαία Τρικάλων

Το πρωί της Παρασκευής 13/11 ο κ. Λαλιάς, όπως εξήγησε μιλώντας στην «Ζούγκλα», πήγαινε για ιατρικές εξετάσεις, όταν τον σταμάτησε μπλόκο της Τροχαίας Τρικάλων, με επικεφαλής τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

Την ώρα που του έκαναν σήμα να σταματήσει, ο ίδιος διέσχιζε νόμιμα με το αμαξίδιό του τη διάβαση πεζών, καθώς ο νόμος ορίζει ότι «σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), τα άτομα που κινούνται με ηλεκτρικό αμαξίδιο αναπήρων εξομοιώνονται νομικά με τους πεζούς, εφόσον η ταχύτητά τους δεν ξεπερνά την ταχύτητα βάδισης του πεζού».

Πράγματι, το καντράν στο αμαξίδιο έδειχνε μηδενική ένδειξη ταχύτητας, αφού το όχημα διέσχιζε αργά την διάβαση πεζών. Όμως το συνεργείο της Τροχαίας ήθελε να… βεβαιώσει πρόστιμο και ζήτησε μέχρι και άδεια οδήγησης και χαρτιά του οχήματος. Όταν ο άνθρωπος εξήγησε ότι τα συγκεκριμένα αμαξίδια και τα scooters κινητικότητας ΑμεΑ δεν υποχρεούνται σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας, ταξινόμηση, πινακίδες ή ασφάλιση οχήματος και δεν απαιτείται δίπλωμα οδήγησης για τον χειρισμό τους, οι τροχονόμοι επέμειναν να ζητούν τα δικαιολογητικά για την χρήση του αμαξιδίου.

Ο κ. Γιώργος Λαλιάς εξήγησε και πάλι πως τα έγγραφα για την πιστοποίηση της αναπηρίας του από τα ΚΕΠΑ βρίσκονται στο σπίτι του και πως βγήκε μετά από επέμβαση, για να μεταβεί σε ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις και αν θέλουν μπορεί να τους τα προσκομίσει αργότερα. Το συνεργείο της Τροχαίας όμως αποφάσισε να εξαντλήσει την αυστηρότητά του και του βεβαίωσε πρόστιμο για… μη επίδειξη απαιτούμενων δικαιολογητικών, ύψους 45 ευρώ.

Απογοητευμένος και εκνευρισμένος από την συμπεριφορά τους, ο κ. Γιώργος Λαλιάς πήγε με το αμαξίδιό του για να διαμαρτυρηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα, επικοινωνώντας παράλληλα με την «Ζούγκλα» για να μας περιγράψει όσα του είχαν συμβεί.

Ακούστε τι μας είπε για την περιπέτειά του:

Την ώρα που μας μιλούσε, δέχτηκε μία ακόμη επίθεση, από αστυνομικό αυτή την φορά, που ακούστηκε στο τηλέφωνο να του φωνάζει να απομακρύνει το αναπηρικό αμαξίδιο και να τον απειλεί ότι θα τον γράψουν και για παρακώλυση συγκοινωνιών έξω από δημόσιο κτήριο.

Τι πραγματικά ισχύει για τα αμαξίδια των ΑμεΑ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/13/6/2025) (που δήθεν επικαλέστηκαν οι τροχονόμοι των Τρικάλων για να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους σε έναν άνθρωπο που κινείται με αμαξίδιο ΑμεΑ καθ’ υπέρβαση κάθε νόμου) ισχύουν τα εξής:

Τα άτομα που κινούνται με ηλεκτρικό αμαξίδιο αναπήρων εξομοιώνονται νομικά με τους πεζούς, εφόσον η ταχύτητά τους δεν ξεπερνά την ταχύτητα βάδισης του πεζού. Για τα τρίκυκλα ή τετράκυκλα ηλεκτροκίνητα scooters κινητικότητας (mobility scooters) που αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα, ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.).

1. Νομικός χαρακτηρισμός και χώροι κυκλοφορίας

Εξομοίωση με πεζούς. Όσοι κινούνται με μηχανοκίνητο αμαξίδιο σε ταχύτητα πεζού (έως 6 χλμ./ώρα) θεωρούνται πεζοί και χρησιμοποιούν κανονικά τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και τις διαβάσεις πεζών.

Όσοι κινούνται με μηχανοκίνητο αμαξίδιο σε ταχύτητα πεζού (έως 6 χλμ./ώρα) θεωρούνται πεζοί και χρησιμοποιούν κανονικά τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και τις διαβάσεις πεζών. Κίνηση στο οδόστρωμα. Σε δρόμους όπου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια ή είναι αδύνατη η διέλευση από αυτά, τα αμαξίδια υποχρεούνται να κινούνται πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος.

Σε δρόμους όπου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια ή είναι αδύνατη η διέλευση από αυτά, τα αμαξίδια υποχρεούνται να κινούνται πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος. Scooters κινητικότητας (Ε.Π.Η.Ο.). Τα μονοθέσια ηλεκτροκίνητα scooters ΑμεΑ με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα άνω των 6 χλμ./ώρα (και έως 25 χλμ./ώρα) ακολουθούν τους κανόνες κυκλοφορίας ποδηλάτων, δηλαδή κινούνται σε ποδηλατοδρόμους ή στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, και απαγορεύεται η κίνησή τους σε οδούς όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

2. Εξαιρέσεις και ειδικές απαλλαγές

Χρήση κράνους . Οι οδηγοί οχημάτων ΑμεΑ (ηλεκτροκίνητα αμαξίδια, ειδικά scooters κινητικότητας, handbikes) εξαιρούνται ρητά από την υποχρέωση χρήσης προστατευτικού κράνους.

. Οι οδηγοί οχημάτων ΑμεΑ (ηλεκτροκίνητα αμαξίδια, ειδικά scooters κινητικότητας, handbikes) εξαιρούνται ρητά από την υποχρέωση χρήσης προστατευτικού κράνους. Άδεια και πινακίδες. Τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια και τα scooters κινητικότητας ΑμεΑ δεν υποχρεούνται σε έκδοση άδειας κυκλοφορίας, ταξινόμηση, πινακίδες ή ασφάλιση οχήματος.

Τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια και τα scooters κινητικότητας ΑμεΑ Δίπλωμα οδήγησης. Δεν απαιτείται άδεια οδήγησης για τον χειρισμό τους.

3. Εξοπλισμός και ασφάλεια

Φώτα και αντανακλαστικά. Όταν κινούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας εκτός πεζοδρομίου (π.χ. στο οδόστρωμα), πρέπει να φέρουν λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ερυθρό φως ή αντανακλαστικό στοιχείο πίσω.

Όταν κινούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας εκτός πεζοδρομίου (π.χ. στο οδόστρωμα), πρέπει να φέρουν λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ερυθρό φως ή αντανακλαστικό στοιχείο πίσω. Σύστημα πέδησης. Τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια και scooters οφείλουν να διαθέτουν λειτουργικό και άμεσης απόκρισης σύστημα φρένων.

4. Προστασία της προσβασιμότητας από τον ΚΟΚ

Παρεμπόδιση ραμπών. Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και στάθμευση οποιουδήποτε οχήματος μπροστά από ράμπες διάβασης ΑμεΑ και σε απόσταση μικρότερη των 0,50 μέτρων εκατέρωθεν αυτών.

Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και στάθμευση οποιουδήποτε οχήματος μπροστά από ράμπες διάβασης ΑμεΑ και σε απόσταση μικρότερη των 0,50 μέτρων εκατέρωθεν αυτών. Κυρώσεις παραβατών. Η στάθμευση σε ράμπες ή θέσεις ΑμεΑ τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, καθώς και άμεση απομάκρυνση του οχήματος.

Η περιπέτεια του κ. Γιώργου Λαλιά στα Τρίκαλα δεν είναι απλά μία εξοργιστική συμπεριφορά σε βάρος ΑμεΑ και η βεβαίωση ενός προστίμου που δεν ισχύει καν, βάσει νόμου. Είναι η αλγεινή εικόνα ενός συστήματος, που δεν φροντίζει να ενημερώσει στοιχειωδώς ούτε τις υπηρεσίες επιβολής των νόμων για τα πραγματικά δικαιώματα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.