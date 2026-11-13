Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς σημειώθηκε έκρηξη στον λέβητα φυσικού αερίου στο δημαρχείο των Αμπελοκήπων.

Ο Δήμαρχος της περιοχής, Λάζαρος Κυρίζογλου, δήλωσε στο ERT News πως δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει φωτιά, παρά μόνο καπνοί.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο δημαρχείο σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί ιατρική περίθαλψη.