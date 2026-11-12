Στην αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων, με κύριο πεδίο δράσης τη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, με τη συμμετοχή ειδικών τμημάτων της Υποδιεύθυνσης, συνελήφθησαν 5 Έλληνες, μέλη της οργάνωσης.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 6 εμπλεκόμενων ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Από την πολύμηνη έρευνα, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς προέκυψε ότι η ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, διακινώντας συνολικά 1.701 χαρτοκιβώτια (850.500 πακέτα ή 17.010.000 τεμάχια τσιγάρων), με το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται στα 1.360.800 ευρώ.

Οι ρόλοι των μελών του κυκλώματος

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε την ιεραρχία και την κατανομή αρμοδιοτήτων στην εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δεν ασκούσαν νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα και είχαν απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα:

44χρονος (κομβικός ρόλος): Συμμετείχε σε όλα τα στάδια (μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση), επέβλεπε τη διακίνηση και επιτηρούσε τους χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Δύο 50χρονοι: Είχαν αναλάβει την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση, λειτουργώντας παράλληλα ως προπομποί για τον έλεγχο των διαδρομών. Ο ένας εξ αυτών προμήθευε σχεδόν καθημερινά τουλάχιστον πέντε ταυτοποιημένους εμπόρους λιανικής πώλησης στη Θεσσαλονίκη και εισέπραττε τα χρήματα.

60χρονος: Είχε παραχωρήσει αποθηκευτικό χώρο στην αυλή της οικίας του, αναλαμβάνοντας τη φύλαξη των λαθραίων εμπορευμάτων.

19χρονος και ένας ανήλικος: Συνέδραμαν σε επιμέρους εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, αποθήκη και επιχειρησιακό φορτηγό που εντοπίστηκε πλήρως έμφορτο, κατασχέθηκαν συνολικά:

1.086 χαρτοκιβώτια (543.000 πακέτα ή 10.860.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων)

20.128 συσκευασίες λαθραίου καπνού, συνολικού βάρους 1.006 κιλών

71 ρολόγια , εκ των οποίων ορισμένα πολυτελείας

Ένα φορτηγό όχημα (τράκτορας με επικαθήμενο) και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

15.000 ευρώ σε μετρητά

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Φωτογραφίες από τα ευρήματα των Αρχών: