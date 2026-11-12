Ο Max Verstappen δεν μάσησε τα λόγια του όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Ferrari διαχειρίζεται τους δύο οδηγούς της, Lewis Hamilton και Charles Leclerc. Ο Ολλανδός της Red Bull θεωρεί πως η ιταλική ομάδα κάνει ένα σημαντικό λάθος, επιτρέποντας στους δύο οδηγούς της να αγωνίζονται χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος Νο1 και Νο2 μέσα στην ομάδα.

Μάλιστα, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρος, δηλώνοντας πως εάν βρισκόταν στη θέση του επικεφαλής μιας ομάδας της Formula 1, δεν θα επέλεγε ποτέ να έχει δύο οδηγούς με ισότιμο καθεστώς πρώτης επιλογής. «Αν ήμουν επικεφαλής μιας ομάδας, δεν θα έπαιρνα ποτέ δύο οδηγούς που θεωρούνται Νο1, γιατί τότε συμβαίνουν πράγματα σαν κι αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Verstappen.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν δύο οδηγοί έχουν την ίδια αντιμετώπιση και πιστεύουν εξίσου ότι μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να δημιουργηθούν συγκρούσεις. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει υπέρ του συναθλητή του, καθώς και οι δύο θέλουν να βρίσκονται στην κορυφή. Ο Verstappen μάλιστα παραδέχθηκε ότι κατανοεί απόλυτα αυτή τη νοοτροπία, καθώς και ο ίδιος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όταν βρίσκεται μέσα στο μονοθέσιο. Ωστόσο, θεωρεί πως η ευθύνη για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων ανήκει στη διοίκηση μιας ομάδας.

Η μάχη Hamilton – Leclerc που χάρισε τη νίκη στον Verstappen

Η αφορμή για τις δηλώσεις του Ολλανδού ήταν όσα συνέβησαν στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού. Ο Lewis Hamilton ξεκίνησε από την pole position, με τον Charles Leclerc να βρίσκεται επίσης στις πρώτες θέσεις της εκκίνησης. Οι δύο οδηγοί της Ferrari έδωσαν μεγάλη μάχη στους πρώτους γύρους, με την ένταση να κορυφώνεται στην τέταρτη στροφή. Ο Leclerc επιχείρησε να περάσει τον Hamilton από την εξωτερική, ωστόσο αμφότεροι βγήκαν εκτός πίστας, με τον Μονεγάσκο να διατηρεί τελικά τη θέση του.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Ο Verstappen, που ακολουθούσε, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και πέρασε μπροστά από τον Hamilton, παίρνοντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα που χρειαζόταν για να διεκδικήσει τη νίκη. Για τον οδηγό της Red Bull, η Ferrari είχε την ταχύτητα να διεκδικήσει ακόμη και το 1-2, αλλά η μεταξύ τους μάχη έκανε τα πράγματα ευκολότερα για τον ίδιο.

Ο Verstappen θα επέλεγε ξεκάθαρο Νο1 και Νο2

Κατά την άποψή του, η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου πρώτου και δεύτερου οδηγού θα περιόριζε τις μεταξύ τους συγκρούσεις και θα προστάτευε το συνολικό αποτέλεσμα της ομάδας. Όπως εξήγησε, εάν η Ferrari είχε καθορίσει εξαρχής μια τέτοια ιεραρχία, οι δύο οδηγοί της θα μπορούσαν να περάσουν από την πρώτη στροφή με τη σειρά που βρίσκονταν και να ολοκληρώσουν τον αγώνα στις δύο πρώτες θέσεις.

Πρόκειται για μια διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη που ακολουθεί σήμερα η Scuderia, η οποία επιτρέπει στους Hamilton και Leclerc να αγωνίζονται ελεύθερα μεταξύ τους, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται ο ένας τον άλλον και την ομάδα.

Η Ferrari συζήτησε με τους δύο οδηγούς μετά το Μεξικό

Ο επικεφαλής της ομάδας, Fred Vasseur, πραγματοποίησε συνάντηση με τους δύο οδηγούς στο περιθώριο του Grand Prix της Βραζιλίας, προκειμένου να συζητηθούν όσα συνέβησαν. Ο Γάλλος επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση πήγε καλά και ότι ξεκαθαρίστηκαν οι θέσεις όλων. Παράλληλα, όμως, ξεκαθάρισε πως οι δύο οδηγοί έχουν δικαίωμα να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αλλά οφείλουν να σέβονται ο ένας τον άλλον και, πάνω απ’ όλα, την ομάδα και τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτήν.