Η Maserati ετοιμάζεται να μεταφέρει την πολυτέλεια και τη σχεδιαστική της ταυτότητα σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, πέρα από τα αυτοκίνητα. Σε συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Samana Colecta, ανακοίνωσε τη δημιουργία του Maserati Island, ενός συγκροτήματος στα ανοικτά των ακτών του Ντουμπάι.

Το project φιλοδοξεί να μεταφέρει την αισθητική της ιταλικής φίρμας στην καθημερινή ζωή, συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική, το interior design και τις υπηρεσίες φιλοξενίας με το ύφος που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει συνολικά 840 κατοικίες, επτά ιδιαίτερα πολυτελείς βίλες πάνω στο νερό και δύο ακόμη βίλες μέσα σε καταπράσινο περιβάλλον.

Κατοικίες με ιδιωτικές πισίνες και θέα στη θάλασσα

Η πρώτη φάση του σχεδίου προβλέπει τη διάθεση 232 κατοικιών, από στούντιο μέχρι διαμερίσματα με τέσσερα υπνοδωμάτια. Κάθε κατοικία θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα, ενώ ο σχεδιασμός τους έχει γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα.

Στο εσωτερικό, η Maserati επιχειρεί να μεταφέρει στοιχεία από τον κόσμο των αυτοκινήτων της. Τα διαμερίσματα και οι κοινόχρηστοι χώροι θα φιλοξενούν έπιπλα από τη συλλογή Giorgetti Maserati Editio, αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο ιταλικών ονομάτων που ξεκίνησε το 2025. Τον συνολικό σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων έχει αναλάβει ο αρχιτέκτονας Carlo Colombo με το δέρμα και το ξύλο να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Εστιατόριο που επιπλέει, ιδιωτικές παραλίες και μετακινήσεις με σκάφη

Το Maserati Island δεν θα περιορίζεται στην κατασκευή πολυτελών κατοικιών. Στα σχέδια περιλαμβάνονται ιδιωτικές παραλίες, κεντρική λιμνοθάλασσα, πισίνες, χώροι spa, εγκαταστάσεις γυμναστικής και μαρίνα για θαλάσσια σπορ. Ξεχωριστή θέση θα έχει ένα ιταλικό εστιατόριο πάνω στο νερό, ενώ θα δημιουργηθεί και beach club για τους κατοίκους.

Πότε θα είναι έτοιμο το Maserati Island;

Το φιλόδοξο εγχείρημα αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Maserati να επεκτείνει την ταυτότητα και την παρουσία της πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία, απευθυνόμενη σε ένα κοινό που αναζητά μια συνολική εμπειρία πολυτέλειας. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι πρώτες κατοικίες αναμένεται να είναι έτοιμες για παράδοση από το 2030. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές για τα ακίνητα.