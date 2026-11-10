Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η διαχείριση της ενέργειας όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ή πέφτουν πολύ. Το καλοκαίρι απαιτείται αποτελεσματική ψύξη της μπαταρίας και των ηλεκτροκινητήρων, ενώ τον χειμώνα η θέρμανση της καμπίνας μπορεί να επιβαρύνει αισθητά την κατανάλωση και να περιορίσει την αυτονομία. Η Skoda, με το νέο ηλεκτρικό της SUV Peaq, επιχειρεί να αντιμετωπίσει και τις δύο προκλήσεις, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης.

Η θερμότητα που δεν πάει χαμένη

Το σύστημα χρησιμοποιεί ένα κύκλωμα υγρής ψύξης για την μπαταρία και τους δύο ηλεκτροκινητήρες, εμπρός και πίσω. Παράλληλα, ένα ενεργό κλείστρο ανάμεσα στους εναλλάκτες θερμότητας ρυθμίζει την ποσότητα του αέρα που περνά από αυτούς, ανάλογα με τις ανάγκες ψύξης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας, χωρίς να επιβαρύνεται άσκοπα η αεροδυναμική του οχήματος.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως είναι πως η Skoda αξιοποιεί τη θερμότητα που παράγεται από την μπαταρία, τους ηλεκτροκινητήρες, τα ηλεκτρονικά ισχύος και τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προθερμάνει την μπαταρία πριν από μια ταχυφόρτιση ή ακόμη και για να ζεστάνει την καμπίνα τον χειμώνα.

Ζεστή καμπίνα χωρίς περιττή κατανάλωση

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αντλία θερμότητας δεύτερης γενιάς, η οποία διατίθεται προαιρετικά. Σύμφωνα με τη Skoda, είναι ακόμη πιο αποδοτική σε σχέση με την προηγούμενη τεχνολογία και συμβάλλει στη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση του εσωτερικού. Παράλληλα, το σύστημα κλιματισμού Climatronic μπορεί να προσφέρει έως τρεις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας, επιτρέποντας στον οδηγό, τον συνοδηγό και τους πίσω επιβάτες να επιλέγουν τις δικές τους ρυθμίσεις.

Δοκιμές σε ακραίες συνθήκες

Για να διασφαλίσει ότι το σύστημα θα λειτουργεί σωστά σε διαφορετικά κλίματα, η Skoda έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες δοκιμές σε ειδικό κλιματικό θάλαμο. Εκεί προσομοιώνονται συνθήκες από την έντονη ζέστη της ερήμου μέχρι το δριμύ ψύχος. Παράλληλα, οι μηχανικοί εξετάζουν την ψύξη και την αεροδυναμική λειτουργία του οχήματος σε αεροδυναμική σήραγγα.

Μπορείτε ΕΔΩ,να δείτε την πρώτη μας επαφή με το μοντέλο, κατά την πανευρωπαική παρουσίαση του.