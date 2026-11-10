Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας και στους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξή του αναφέρθηκε ο Θάνος Πετρέλης.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, και μοιράστηκε με τους παρουσιαστές άγνωστες ιστορίες από την καριέρα του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Φοίβο, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια περίοδο που έκανε τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως όταν έμαθε ότι ο γνωστός δημιουργός ήθελε να του παραχωρήσει δύο τραγούδια, ήταν διατεθειμένος να περιμένει όσο χρειαζόταν, για να εξασφαλίσει τη συνεργασία τους.

Η γνωριμία με τον Φοίβο και η ευκαιρία που άλλαξε τα δεδομένα

Ο Θάνος Πετρέλης μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον συνθέτη, περιγράφοντας το μέγεθος της επιτυχίας του εκείνη την εποχή και εξηγώντας πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο η πρόταση συνεργασίας.

«Ο Φοίβος ήταν θρύλος. Ήταν σαν μύθος. Είχε κάνει όλα τα πολύ μεγάλα τραγούδια της Δέσποινας. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί, όπως θα ήταν και ό,τι καλύτερο σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη, πόσο μάλλον πρωτοεμφανιζόμενο. Γιατί η δική μου περίπτωση με τον Φοίβο ήταν ότι ήμουν ο πρώτος που πήρε τραγούδι του ως πρωτοεμφανιζόμενος στην πρώτη του δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς προέκυψε η συγκεκριμένη πρόταση. Όπως θυμήθηκε, έναν χρόνο μετά την τηλεοπτική του συμμετοχή συγκέντρωνε τραγούδια για την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, η οποία ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει λίγο αργότερα.

Ενώ οι προετοιμασίες είχαν ήδη προχωρήσει, ακόμη και με τη φωτογράφιση για την κυκλοφορία, ο τότε διευθυντής της Heaven, Γιώργος Λεβέντης, τον ενημέρωσε πως ο Φοίβος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνεργαστούν.

«Δύο χρόνια θα μπορούσα να τον περιμένω»

Αφορμή για την πρόταση στάθηκε ένα live στο οποίο ο συνθέτης είχε δει τον Θάνο Πετρέλη, κατά την παρουσίαση του προγράμματος του ΑΝΤ1. Ο Φοίβος επικοινώνησε με τον Γιώργο Λεβέντη και τον ρώτησε τι είχε γίνει με τον τραγουδιστή, εκφράζοντας την επιθυμία να του δώσει δύο τραγούδια.

Υπήρχε, ωστόσο, ένα μικρό εμπόδιο: ο συνθέτης έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσει τη δουλειά του για την επερχόμενη κυκλοφορία της Δέσποινας Βανδή τα Χριστούγεννα του 2003. Αυτό σήμαινε ότι ο Θάνος Πετρέλης θα έπρεπε να περιμένει έναν ή δύο μήνες μέχρι να μπορέσουν να μπουν μαζί στο στούντιο.

Η απάντησή του, όπως την ανακάλεσε στον αέρα της εκπομπής, ήταν χαρακτηριστική: «Όχι δύο μήνες, δύο χρόνια να τον περιμένω για να πάρω τραγούδι».

Τα δύο τραγούδια που παραμένουν ξεχωριστά στην καριέρα του

Η συνεργασία τους οδήγησε τελικά στην ηχογράφηση δύο τραγουδιών, του «Δεν έχω μάτια για άλλη» και του «Το κόκκινο δεν είναι κόκκινο», τα οποία αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό στην πορεία του τραγουδιστή.

Ακόμη και σήμερα, περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία τους, ο Θάνος Πετρέλης εξακολουθεί να τα ξεχωρίζει, τόσο για την ποιότητα των συνθέσεων, όσο και για την παραγωγή τους.

«Είναι δύο τραγούδια τα οποία έχουν περάσει 22 προς 23 χρόνια και είναι σαν να βγήκαν χθες, και από θέμα ποιότητας και από θέμα παραγωγής», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της συγκεκριμένης συνεργασίας.

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