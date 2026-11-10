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Χρήστος Ζώτος: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του μέσα από το μαιευτήριο

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους
Βασίλης Κοντζεδάκης
10.11.2026 | 14:00 UPD:10.11.2026, 13:31
Χρήστος Ζώτος: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του μέσα από το μαιευτήριο

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Ο Χρήστος Ζώτος και η σύζυγός του, Κυριακή Καλλίγερου πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, αφού έγιναν γονείς για πρώτη φορά, καθώς υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, το οποίο είναι αγοράκι.

Ο γνωστός τραγουδιστής και η make up artist κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους, με τη χαρά τους να είναι απερίγραπτη.

Το ζευγάρι ανέβασε μια φωτογραφία από το μαιευτήριο, μοιράζοντας το χαρμόσυνο γεγονός με τους διαδικτυακούς φίλους του. Στο τρυφερό στιγμιότυπο, η Κυριακή Καλλίγερου εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, κρατώντας στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό τους, ενώ ο Χρήστος Ζώτος βρίσκεται χαμογελαστός στο πλευρό της, αγκαλιάζοντας τη σύζυγο και τον γιο του.

Από τα πρώτα λεπτά, αρκετά αγαπημένα τους πρόσωπα, φίλοι και συνεργάτες, έσπευσαν να τους στείλουν όμορφα λόγια και ευχές για τον μπέμπη τους. Μερικοί από αυτούς ήταν η Ελένη Βουλγαράκη, ο Φίλιππος Ιωάννου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Οι δυό τους παντρεύτηκαν τέλη του φετινού Ιουνίου, πραγματοποιώντας μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στα Κύθηρα, ενώ λίγες μέρες αργότερα, δημοσιοποίησαν βίντεο από το gender reveal για το μωρό, αποκαλύπτοντας το φύλο του μωρού τους.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Zotos (@xzotos)

govastiletto.gr – Πατέρας για πρώτη φορά ο Χρήστος Ζώτος! Γέννησε η σύζυγός του, Κυριακή Καλλίγερου

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