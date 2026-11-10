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Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Καλημέρα», που κυκλοφορεί από την NK Music a member of Panik Entertainment Group.

Το «Καλημέρα», ένα τραγούδι με ρεμπέτικη ψυχή, αποτελεί προπομπό του νέου album που ετοιμάζει ο Νίκος Καρβέλας.

Δείτε το video reel:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

Με την αστείρευτη έμπνευση, την ανατρεπτική του σκέψη και τη μοναδική του ικανότητα να επαναπροσδιορίζει τους ήχους, ο Νίκος Καρβέλας αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα δεν μπαίνει σε καλούπια.

Βρείτε το «Καλημέρα» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ NikosKarvelas-Kalimera

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